Niemeyeri pärand sai lisa

Riias leitud sõjaaegse trükise järgi ei pruukinud maalimine olla kaugeltki ainus tegevus, mille kaudu Johannes Niemeyer end Saaremaa ajalooga sidus.

Saksa maalikunstniku Johannes Niemeyeri (1889–1980) teoste näitus “Rannad ja linnad – Baltimaades maalitud pildid” liikus hiljaaegu Saaremaa muuseumist edasi Riiga Läti ülikooli akadeemilisse raamatukokku. Initsiatiiv näitus Riiga viia tuli Õilme Salumäelt, muuseumi kultuurharidustöö osakonna endise juhataja Raul Salumäe leselt. “Kui mõtlen oma mehe peale ja tema suurele kirele Läti vastu, siis oli tunne, et Raul oleks seda tahtnud,” tõdes Õilme Salumäe.

Oluline leid

Niemeyer viibis 1943. aastal kunstikomandeeringu korras neli kuud Baltimaades, sealhulgas ka Saaremaal, kus jäädvustas ranna-, küla- ja linnavaateid ning kalurite elu. Samal aastal oli tema tööde näitus Kuressaares Garnisoni tänava koolihoones, kui tähistati punasest okupatsioonist vabanemise teist aastapäeva. Salumäel oli aga vihje, et Niemeyeri töid eksponeeriti sõja ajal ka Riias. Selle kontrollimiseks tegid Läti ülikooli akadeemilise raamatukogu töötajad direktor Venta Kocere eestvedamisel uurimistööd ja leidsidki näituse kataloogi, mis Niemeyeri Riiaga sidus. Nimelt oli Niemeyer üks kümnest saksa kunstnikust, kelle tööd 1944. aasta märtsis Riia Suurgildi hoones üleval olid.

“Ajaloolase rõõm selle kataloogi üle on suur,” kinnitas Õilme Salumäe. Kokku oli 1944. aasta näitusel Riias üleval 189 tööd, millest 42 autor oli Niemeyer. Valdav osa tema töödest oli maalitud Saaremaal – Nasval, Pangal, Atlas, Kuressaares ja Anglas – ja mujal Eestis. Eriti põnevaks muudab kataloogi aga asjaolu, et Niemeyerit tutvustavas tekstis on viide sellele, et kunstnik rajas Kuressaare äärde mälestusmärgi sõjas langenutele. Salumäe sõnul võiks see viidata sellele, et Niemeyer kavandas Kudjape Saksa sõjaväekalmistu. Hetkel mingisuguseid kinnitusi sellele väitele pole, toonitas Salumäe, lisades, et küsimus vajab edasist uurimist. Niemeyeri taust iseenesest aga toetab seda teooriat. Nimelt oli ta muu hulgas ka arhitekt. Samuti oli tal sõjaga otsene emotsionaalne seos – tema mõlemad pojad langesid 1942. aastal Venemaal.

Raul Salumäe seos Niemeyeriga ulatub lapsepõlve välja. Kingissepa linna täitevkomitee esimehe seinal rippus aastakümneid pastellmaal Lossi tänava vaatega. Varustatud oli see üksnes raskesti väljaloetavate initsiaalide ja aastaarvuga 43. Raulile jäigi maal esmalt silma ajal, mil tema ema Erna Salumäe täitevkomitee esimehe ametit pidas (1961–1977). Maali autor õnnestus tal tuvastada aastakümneid hiljem. Raul jõudis kunstniku pärandi hoidjateni Saksamaal ja asus ettevalmistustöid tegema, et Niemeyeri tööd taas Saaremaale näitusele jõuaksid. Tänavu juulis näitus lossis ka avati. Nagu juba öeldud, on see nüüdseks Riias.

Novembri lõpus toimunud avamisüritus oli suurejooneline, kohal olid ka Eesti suursaadik Tõnis Nirk ja Läti teaduste akadeemia president Ojārs Spārītis. “Vastuvõtt oli ääretult soe ja südamlik. Kõigest võis välja lugeda, kui väga seda näitust ja meid sinna oodati,” kinnitas Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu.

Liigutav hetk

Eriliselt liigutav oli Õispuu sõnul hetk, kui direktor Venta Kocere tuli näituse ülespaneku ajal pea jooksujalu nende juurde: “Käes üks pisike raamatuke.” Tegu oli eelpool kirjeldatud kataloogiga. “Ta oli esmalt ärevusest ja rõõmust sõnatu,” meenutas Õispuu. “Nähes ka Õilme ja minu ülevat reaktsiooni, olid tal viimaks lausa pisarad silmis. Nii väga elas ta sellele näitusele ja kogu teemale kaasa.”

Õispuu märkis, et Raul Salumäe ja Läti ülikooli raamatukogu on aastaid koostööd teinud ning mõlemalt poolt sai tõdetud, et muuseumi ja raamatukogu koostöö peaks jätkuma. “Täpseid plaane veel paika ei pannud. Kuid kasvõi juba järgmisel aastal liigub Kuressaare linnuses augustis ja septembris 2017 eksponeeritav läti-vene päritolu Saksa kunstniku Marina Schnurre maalinäitus siit edasi Riiga, nende raamatukogu saali,” lisas Õispuu. Marina Schnurre on juuraprofessorist galeristi Herwig Roggemanni abikaasa. Viimane on aga Niemeyeri näituse üks peakorraldajatest ja paljude tema tööde omanik.