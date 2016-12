Nõukaaja mentaliteet pole veel kuhugi kadunud

“Elus on hetki, mil usk inimeste aususesse ja headusesse lööb kõikuma,” kirjutab Leisi Lapikoja omanik Maire Forsel Facebookis.

Räägin inimesest, kes käib kommentaarides teist tegijat halvustamas ja kes püüab endast jätta mulje, et ta on üks kõvemaid tegijaid oma valdkonnas, kui ainult teised talle pidevalt takistusi ei teeks.

Mind hämmastab ja kurvastab, et on päriselt olemas inimesi, kes kannavad endas nii tugevat nõukaaja mentaliteeti, et kui neil läheb äris halvasti, siis on selles süüdi kas valitsus, kes pigistab mikroettevõtjat liiga kõrgete maksudega; kohalik kogukond, kus loevad vaid sissetöötatud isiklikud suhted ja kus on seetõttu võimatu ettevõtjana läbi lüüa; tellijad, kes ei suuda sinu tööd väärtustada, vaatamata sellele, et oled ise vastava töö või toote osas hinna kokku leppinud, ning kõige tipuks on süüdi mingid ametnikud, kes ei jagavat toetusi neile, kes on üle 50 aasta vanad.

Ühesõnaga – oleks küll ettevõtja, teeks ja toimetaks, aga kõik aina takistavad seda, mistõttu polegi võimalik läbi lüüa.

Ja selline suhtumine on inimesel vaatamata sellele, et ta ettevõttel on FB-leht, ta oskab inglise keelt ja suudab teha tooteid, mida võib vabalt müüa n-ö asukohavabalt interneti kaudu kasvõi teise maailma otsa. See on just see, mida silmas pean, kui räägin, et inimesed ei oska turumajanduses elada. See oli nõukaajal, kui oli hädavajalik omada kontakte, et midagi saada või kusagil läbi lüüa. Loomulikult on sotsiaalne võrgustik ka tänapäeval oluline, aga nõukaaegne sahkermahker ei ole mitte see, millele üks mikroettevõtja peaks või saaks oma tegevuse rajada.

Maailm on lahti, aga selleks, et seal maailmas läbi lüüa, tuleb ennekõike aru saada, et läbi lööb see, kes on avatud ja sõbralik – mitte ettevõtja ei pea end klientidega suheldes ilmtingimata alati hästi tundma, vaid kliendid peavad sinuga suheldes end mugavalt tundma. Seda muidugi juhul, kui sa ei taha neist klientidest lahti saada – see on aga väikeses Eestis natuke ohtlik, sest kõik tunnevad kõiki ja enda kui tegija mainet on väga lihtne ära rikkuda.

Sellist suhtumist nähes saan aru, et ega enne palju muutu, kui on toimunud põlvkonnavahetus. Meil loodi Kuressaares hiljuti üks tore klubi, kuhu kuuluvad kas saarele tagasi pöördunud või mujalt siia kolinud inimesed.

Keskmine vanus on seal ehk veidi üle kolmekümne ja enamik neist inimestest on ettevõtjad – hakkajad globaalse vaatega noored, kellel ei tuleks pähegi oma ebaõnnestumises süüdistada kohalikku võimu või mingeid väljakujunenud suhteid, mis ei lase neil ettevõtluses läbi lüüa. Selles seltskonnas on väiketootjaid, kunstnikke, muusikuid, IT-ettevõtjaid – väga kirju seltskond. Need on inimesed, kes tegelikult kujundavad meie riigi tulevikku. Inimesed, kes saavad aru, et sellises riigis, nagu Eesti, on paljude teiste maadega võrreldes ülilihtne oma ettevõttega alustada. Aga võtmesõnaks on siin positiivne ellusuhtumine – usk sellesse, et valdkonnas, millega tegeletakse, on võimalik läbi lüüa ise­oma oskustele ja tarkusele tuginedes. Mul on nii hea meel, et siia saarele tuleb aina rohkem selliseid positiivse ellusuhtumisega noori, ja rõõmustan alati, kui näen, et kellelgi hästi läheb.

Negatiivse suhtumisega pahatahtlikele pessimistidele tahaks aga öelda nii, nagu ühel mu pimedal sõbrannal on kombeks öelda: “Kui tunned kellegi vastu negatiivseid tundeid, siis on suure tõenäosusega põhjus selles, et sind närib kadedus. Pööra oma kadedus imetluseks ja sa näed, kuidas maailm sulle avaneb!”