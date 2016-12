Ooper “Nurjatu saar” on igati ootamist väärt

Möödunud neljapäeval tutvustas helilooja ja pianist Rein Rannap Kuressaares Pöide pruulikojas 10. Saaremaa ooperipäevadel esietenduvat “Nurjatut saart”. Huvilised said aimu nii ooperi helikeelest kui ka tegelastest.

“Nurjatu saare” tegevus leiab aset 1000 aastat tagasi Saaremaal. Tegelasi on seitse, nende seas mereröövlite pealik (Marko Matvere), sepp (Ott Lepland), tema naine (Lenna Kuurmaa) ja Vanapagan (Tõnis Mägi). Lisaks on asjaosalised kadakate koor ja hüljeste koor. Kusjuures viimastelt on oodata ilusat lauluhäält, kuid sõnadest ei pruugi mitte aru saada.

Põhilist tegevusliini maestro siiski ei avaldanud. Ta märkis, et ei sooviks sisu ka kavalehes avada, kuna nii saaksid esimesed vaatajad võimalikult vägeva elamuse osaliseks. Katkenditest, mille Rannap üksinda ette kandis ja mida ta ise ka klaveril saatis, võis aga aimata, et sepa ja mereröövlite pealiku suhted just kõige soojemad pole.

Kui varemalt on “Nurjatust saarest” räägitud kui märuli- või rockooperist, siis pruulikojas selgus, et tegu on pigem pop­ooperiga ja märulit üleliia ei ole, küll aga armastust. Etendus kestab üle kahe tunni.

Rannap ütles, et on juba ammu soovinud ooperit luua, kuid pole seni leidnud sobivat stsenaariumi. “Alati jäi midagi puudu,” tõdes ta. Nüüd telliti stsenaarium aga Andrus Kivirähalt, kelle tekstile tuginedes kirjutas laulusõnad Wimberg ehk Jaak Urmet. Idee, et tegevus võiks toimuda 1000 aastat tagasi Saaremaal, tuli aga Eesti Kontserdi juhilt Jüri Leitenilt. Ooperi lavastab Vahur Keller Eesti Nuku- ja Noorsooteatrist.

Rein Rannap märkis, et on varemgi muusikalisi lavateoseid loonud, kuid need pole siiski ooperid olnud. Muusika on seal olnud pigem vahepalaks. “Nurjatus saares” kantakse aga ka dialoog ette lauldes.

Jüri Leiten ütles pruulikojas toimunud kontsertkohtumisel, et temagi kuulis katkeid “Nurjatust saarest” esimest korda. “Ma olen nii õnnelik,” sõnas ta ja lisas, et oleks olnud ääretult kurb, kui nad just Rannapilt seda ooperit tellinud poleks. “Saabus kindlustunne, et sellest saab suursündmus,” lisas ta Rannapi etteaste järel.

“Nurjatu saar” esietendub 14. juulil 2017 Kuressaare lossi ooperimajas.