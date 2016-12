Peame nõu pottsepaga

Oma Kodu lugejatele jagab kogemusi ja nõuandeid pottsepp Eiko Oriehovs, kes on oma oskused saanud meister Joosep Pupartilt.

“2006. aastal oli meil pottseppa vaja ja tänu tuttavatele leidsime Joosep Puparti. Me ei teadnud tema tööst midagi, aga hiljem selgus, et olime juhtunud just õige inimese peale.

Ta oli siis 71-aastane. Võttis mind hiljem n-ö selliks. Andis mulle esimesel päeval üksteist rida õppida.

See tähendab, et pliidi tagant jääb 11 rida soojamüüri telliseid peitu, kaheteistkümnes rida pidi olema juba puhas vuuk. Ju ma siis sain hakkama.” Pupartit meenutab Eiko siiani ainult parimate sõnade ja tunnetega.

MILLEST ALUSTADA?

Sõltumata sellest, kas soovite endale uut ahju, pliiti või soojamüüri, on algus ikka üks ja seesama: esimese asjana tuleb leida pottsepp. Oriehovs ütleb, et kõige kindlam on otsida pottseppa oma tuttavate kaudu. “Saaremaal on ametlikke sertifikaadiga pottseppi viis-kuus. N-ö paberiteta tegijaid on muidugi rohkem.

Osilia keskus on koostöös töötukassaga koolitanud Saaremaal kümneid pottseppi, aga kas neist keegi ka sihtasutuses Kutsekoda atesteeritud on, ei oska öelda, kuid puhtalt siit saadud tunnistusega ei tohiks seda tööd teha.”

Kui sõprade-tuttavate nõu ei aita, leiab abi kodulehelt www.pottsepad.ee, kus on lausa eraldi juhised selle kohta, kuidas õiget pottseppa valida. Põhimõtteliselt võib palgata kelle iganes, kuid seda siis juba oma vastutusel, sest mingit garantiid harrastuspottsepp ei anna.

Siinkohal toob Oriehovs paralleeli korstnapühkimisteenusega: võid ka ise korstna otsas käia, aga iga viie aasta tagant peab olema kutselise meistri akt ette näidata.

Kui juhtub õnnetus, loeb kindlustusele ainult selline kirjakoht. Sama lugu on ahjude-pliitide-kaminate ehitamisega. Ehitatud või paigaldatud kütteseadmele peab pottsepp väljastama dokumentatsiooni ehk ahjupassi ja kasutusjuhendi (passiga koos antakse tellijale sissekütmis- ja kütmisjuhend) ning andma vähemalt kaheaastase garantii.

“Pottseppade väljastatav pass on kõigil üle Eesti ühesugune. Selle näidis on ka eelpool mainitud kodulehel näha. Iga meister võib ju teha sellele veel oma märgiga paberi juurde, aga pass, mida aktsepteerivad inspektorid, korstnapühkijad, kindlustus jne, peab olema.”

