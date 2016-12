Saaremaal elav ettevõtja ja astrofotograaf Raivo Hein ostis helikopteri, piloodipaberid sai ta kätte kuu tagasi. “Inimene peab millegagi tegelema,” kommenteeris Hein Postimehele otsust teha piloodipaberid ja osta helikopter. Helikopteriga lendama õppimine on korralik ettevõtmine. “Kõigepealt peab koolis käima ja 50 tundi lendama,” nentis Hein, kes kinkis piloodiload endale 50. sünnipäevaks ja alustas õppimist aasta eest.

Tänaseks on tal lennatud 60–70 tundi, peamiselt Eesti kohal. “Lendan Saaremaa vahet ja Soome ka paar korda. Lennata saab igal pool, kus õhku ja ruumi,” rääkis CV Keskuse looja.

Praegu lendab ta renditud helikopteriga, tema oma tellitud sõiduriist ei ole veel USA tehasest koju jõudnud.

Helikoptereid on erinevas hinnaklassis, odavama võib saada ka 10 000 euro eest. “See on nagu autodega, on odavamaid ja kallimaid. Vastavalt rahakoti võimalustele ja mille jaoks sul seda vaja on. Selle põhjal saab valiku teha,” tõdes Hein, kelle tellitud kopteri hind jääb 200000 euro kanti.