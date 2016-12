Represseeritutele korraldati vastuvõtt

Eile toimus raekojas vastuvõtt Kuressaare linnas elavatele represseeritutele, keda seob Siberisse küüditamine. Vastuvõtu korraldasid Saare maakonna Memento ühendus ja Kuressaare linnavalitsus. Kutsutud oli üle 60 inimese, kellest enamik ka raekotta kohale tuli. Fotol esiplaanil Erna Raaper.

Kuressaare linnapea Madis Kallas tervitas represseerituid lõiguga Marie Underi luuletusest, mis kirja pandud 1941. aastal, mõeldes küüditatutele. Kallas lisas, et aeg liigub kiiresti ja aastakümned jäävad minevikku, kuid see ei tähenda, et ajalugu peaks jääma unustuse hõlma. “Tahaks mäletada positiivset, aga ei tohi unustada ka negatiivset,” tõdes ta.

Linnapea esitas represseeritutele suure palve jagada oma mälestusi noorema põlvega, kuna just neil on raske mõista punavõimu minevikus kordasaadetud koletuid tegusid.

Saare maakonna Memento ühenduse esimees Rein Väli tundis heameelt, et represseeritud kutsuti kokku ka muul ajal, mitte ainult nende traditsioonilistel kurbadel tähtpäevadel. Repressiooniohvrite mälestuseks süütas ta punase küünla.

“Selline koostöö ja kooskäimine võiks olla traditsioon. Meie soov on neid inimesi märgata ja nende läbielatut ei tohiks unustada,” ütles Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.