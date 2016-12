Roolijoodikute arv kukub

Statistikaameti andmeil on viimase nelja aastaga Saare maakonnas purjuspäi autojuhtimisega vahelejäänud juhtide arv vähenenud 10 protsendi võrra. Aastate 2012–2015 statistikas on nende arv kukkunud 216-lt 191-le.

Omavalitsuste lõikes on enim roolijoodikuid tabatud loomulikult Kuressaare linnas, samas on üsna palju vahelejäänuid ka omavalitsustes, mida läbivad suuremad maanteed ja kus on seega ka rohkem liiklust.

Kuressaare politseijuht Rainer Antsaar märkis, et statistika sõltub väga paljudest asjaoludest. “Eriti politsei patrullipiirkond, mis on kindlasti tingitud maanteede võrgust ja liiklustihedusest ning ka kodanikelt saadud teadetest,” kordas Antsaar varemgi Saarte Hääle veergudel analüüsitud teemat.