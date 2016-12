Sotsiaalmaksu suukorvistamine

“Kired vajaduse ümber “suukorvistada” sotsiaalmaksu määr (praegu on see 33% tööjõukuludelt) mingitesse mõistlikesse raamidesse möllavad juba mitmendat aastat,” tõdeb majandushuviline Aivar Sõrm.

On ju sotsiaalmaks oma tänase oodatava aastamahuga 2,5 miljardit eurot riigieelarve suurim tuluallikas, andes kolmandiku kõigist maksutuludest ja olles olemuselt meie tervisekindlustuse ja pensionisüsteemi alustala.

Erinevad huvigrupid näevad probleemi ennast ja selle võimalikku lahendust sootuks erinevalt.

Üks osapool toonitab, et sellisena on sotsiaalmaksu määr juba ettevõtlust pärssiv ja selle rakendamiskord toob kaasa sisulise topeltmaksustamise. Ehk siis osa inimesi maksab kokkuvõttes sotsiaalmaksu ebaproportsionaalselt palju, saades sellest tagasi vaid murdosa osa võimaliku kõrgema pensioni näol. Siit pärineb siis ettepanek “maksulae” kehtestamiseks – iga töötaja kohta makstaks aastas sotsiaalmaksu maksimaalselt 3450 eurot ja mitte sentigi rohkem, teenigu või miljoneid.

Teine koolkond viitab aga, et paljud ettevõtjad kasutavad ära JOKK-skeemi maksuseadusandluses, ei osale tegelikult proportsionaalselt ühiskonna ülalpidamiskulude katmisel ja selle tõkestamiseks tuleks omakorda kehtestada sotsiaalmaksu “põrand”. Teisiti öeldes praegusest 129 eurost oluliselt kõrgema minimaalse sotsiaalmaksu valikuline kehtestamine, mille maksmine oleks sunduslik, kui inimene kord juba ettevõtja kategooriasse kuulub.

Kui nüüd nendele kahele pire vastandlikule ettepanekule otsa vaadata, siis tundub omamoodi õigus olevat mõlemal osapoolel. Samas kahtlen, kas nendest ettepanekutest täna-homme elulooma saab. Mitte selletõttu, et tegemist oleks idee tasandil väära lähenemisega, vaid lähtudes praegusest pragmaatilisest taustsüsteemist.

“Maksulae” kehtestamine tekitaks riigieelarvesse hoobilt ca 100 miljoni eurose puudujäägi ning arvestades praegusi tervishoiu- ja pensionivaldkonna kuhjuvaid probleeme, puudub sellise sammu astumiseks tõenäoliselt nii tahtmine kui ka julgus. Isegi siis, kui see kaugemas tulevikus end kuhjaga ära tasuks.

“Maksupõrandat” ei saa jälle kehtestada üldisena ja kõikehaaravana, sest siis karistatakse sootuks suuremal hulgal neid ettevõtjaid, kes asjasse üldse ei puutu, kui neid, kellele see üritamine mõeldud. Valikuline maksustamine tundub aga olema üldse suhteliselt lootusetu ettevõtmine.

Ennustama ma küll ei hakka, aga mu sisetunne ütleks nende kahe konkreetse ettepaneku läbiminemise kohta täna: “Ju jääb!” Probleemid iseenesest aga ei kao. Ju nad millalgi siiski jõuavad üldaktsepteeritavate lahendusteni.

Reformi vajab kogu maksusüsteem

Vabaerakond esitas riigikogu menetlusse sotsiaalmaksu seaduse muutmise, millega kehtestatakse sotsiaalmaksu lagi 4,5-kordse mediaanpalga tasemel ehk mulluse seisuga ligi 3450 eurot kuus. Vabaerakond põhjendab oma koduleheküljel, et näeb seda olulise turgutusena ettevõtluskeskkonnale, mis loob eeldused ligi tuhande uue kõrgepalgalise töökoha tekkeks. Kui vajalikuks peavad sellist muudatust Saaremaa ettevõtjad?

Kalmer Mäekallas, kinga­äride omanik:

Kogu Eesti maksusüsteem ja valitsusaparaat tuleks reformida. See ühest taskust teise tõstmine olukorda ei lahenda. Niisama nunnutamine majandust tõusu poole ei pööra. See oleks aga hoopis pikem jutt.

Peeter Tiitson, OÜ Al Mare Auto juhataja:

Keegi on välja mõelnud, et nende arust aitab see muudatus ettevõtluskeskkonda turgutada, igasugune ettepanek peab aga põhinema konkreetsetel arusaamadel ja arvutustel. Kas muudatus paneb nüüd töökohti juurde tegema? On ärisid, kus see on võimalik, aga et see kõikidele lisavõimalusi looks, ma nii kindel küll ei oleks. Ärid on ju väga erineva suuruse ja suunitlusega, töötajate arvud on väga erinevad – näiteks tootvas tööstuses või müügiüksuses. Ettevõtete ärimudelid on erinevad. Minu arvates tuleks muuta kogu maksusüsteemi. Oleme teatud asjades jäänud väljakujunenud arvamuste ja stampide juurde. Muudatused on erinevate huvigruppide poolt alati oodatud, aga oleks tarvis laiapõhjalist arutelu ja osapoolte kaasamist.