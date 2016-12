Taritus esietendus uus lastelavastus

Taritu rahvamajas esietendus eile Helle Kesküla dramatiseeritud ja lavastatud “Merelised jõulud”, mille aluseks on muinasjutt “Miks merevesi on soolane?”.

“Merekultuuriaasta puhul on meie jõulumängu läbiv teema meri,” ütles Taritu rahvamaja juhataja ja Taritu tubateatri näitleja Aili Salong. “Hollandlastel on merevee soolaseks minemise kohta oma versioon ja selle me ette kannamegi,” lisas ta. Lastele mõeldud tükk räägib loo sellest, et tuleb hoida ja ausalt kasutada seda, mis on olemas. Ahnus ajab aga upakile.

Kaasa teevad Helle Kesküla, Kai Prostang, Merle Sillavee, Liiso Kret Hoogand, Anneli Tarkmeel, Helmi Pink, Mart Kreek, Toivo Prostang, Margus Pink, Harald Tõru, Ants Jõgi ja Aili Salong.

Salongi sõnul on kavas seitse etendust. Vaatama on seda tulemas nii lasteaia- kui ka koolilapsed. “Põhimõtteliselt on meil kõik etendused juba gruppidele välja müüdud,” tõdes ta ja lisas, et üksikuid kohti ehk siiski leiab. Taritu oma rahvas näeb etendust 26. detsembril toimuval jõulupeol.

Lisaks jõulumängule on Taritu rahvamajas lastele ette valmistatud kolm töötuba – meremehe, rannakaluri ja veelaasu tuba. Salong selgitas, et üldiselt tuntakse laase haldjate nime all, aga Taritu kandis kutsutakse neid teisiti. Kui etendused on vaadatud ja töötoad läbitud, on lastel oodata ka jõuluvana.