Ühe aia lugu

Oma aia sünni ja loomise loo räägib Oma Kodule Jelena Sakel.

Kui 2008. aastal Tallinna korterist Saaremaale kolisime, ei teadnud ma midagi ei oma majas elamisest, vana talu renoveerimisest ja ammugi mitte aia loomisest. Kõik tundus uus ja põnev, isegi see, et esimesel aastal pidime vett kaevust ämbriga tooma, ahju kütma ja kummikutega läbi pori autost majani jõudma. Õnneks saime ehitamisega kiirelt alustada, muidu oleks vist entusiasm otsa saanud.

See oli põnev aeg – otsida põnevaid lahendusi ja kujundada oma maja just nii, nagu perele sobib. Vahepeal sai maja ümbrust ka võsast puhastatud, puid eriti ei olnudki. Lagedal põllul võsa sees – ei osanud ma siis veel midagi sellest arvata, tundus, et maad on meeletult palju ja just sellist, mida pole kunagi haritud ega kasutatud, Võsa, võsa…

Kui minu armas hubane kodu valmis sai, tahtsin seda hubasust ka väljas luua. Kogemusi mul aianduses ei olnud, alustasin nii, kuidas süda käskis. Teadsin kohe alguses, et tahan aias kogeda samasugust hubasust ja mõnusat tunnet. Sellepärast mul ongi aiatoad, eraldatud, istumiskohtadega, kust ma õhtuti oma kohvitasse kokku korjan.

