Üks ütlemata kaunis suvekodu

Ajakirja Maakodu kolmandat korda korraldatud konkurss “Eesti kauneim maakodu” tõi kenama suvekodu tiitli seekord Saaremaale. Mustjala maadel asuvat talukompleksi käis pererahva lahkel loal lähemalt uudistamas ka Oma Kodu.

Robert Tohvri ja Kadri Karu suvekodu jõudsime vaatama üsna sügiseharjal. Sellele vaatamata tervitasid meid lisaks rõõmsale pererahvale veel täies õiteilus inkaliiliad ja daaliad.

“Siin oli alguses kõik päris võssa kasvanud,” räägib Kadri suvekodu ostmisaegsest seisust.

“Robert leidis selle koha täiesti juhuslikult kinnisvara kuulutuste hulgast. Tema emapoolse suguvõsa juured on Saaremaal ja sellepärast ta ilmselt just Saaremaaga seotud paiku erilise huviga vaatas. Tema sooviks oli leida suvekodu, kus poleks palju aiatööd, ei lehtpuid ega suurt aeda.”

Ometi on Kadri külaliste saabudes ametis just lehtede riisumisega – kauni männimetsa vahele on nagu pererahva kiusuks sattunud kasvama paar kaske ja üks “õnnetu” vahtrapuu.

Suurematest töödest on suvekodus tulnud ette võtta katuseharjade vahetus, majade õlitamine ja mere äärde viiva laudtee uuendus, kõike muud võib kokku võtta sõnaga “heakorrastus”. Tõesti, vaatamata edenevale sügisele paistab siin igast hoonest, aiast ja aianurgast vastu kord, korrektsus ja hea maitse.

Mullu avastas peremees, et kõrvalhoonete uksed on kuidagi ilmetult pruunid. Polnudki vaja pikka mõtlemist – Mustjala rahvariide triip sobis kaunistuseks suurepäraselt ja annab nüüd kogu kompleksile natuke vallatut jumet.

Loe edasi Oma Kodu talvenumbrist