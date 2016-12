Veofirma: loodetavasti ei kao teemaksu tulu “musta auku”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab 2018. aastast hakata maksustama täismassiga alates 12 tonnist veokite teekasutust, mille kohaselt on päevane teekasutustasu määr 10–12 eurot ja aastane määr 700–1300 eurot.

“Teavitame teid, et Eesti Vabariigis on ettevalmistamisel veokitele teekasutustasude kehtestamine,” vahendas Delfi majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kirja Euroopa Komisjoni transpordivolinikule Violeta Bulcile.

Riigikantselei 2015. aastal tehtud uuringust selgus Simsoni sõnul, et kõige otstarbekam lahendus Eestis oleks alustada ajapõhise teekasutustasu kehtestamisega veokitele. Veokite teekasutustasu on Simsoni sõnul kõige otstarbekam rakendada kogu avalikult kasutatavas teedevõrgus.

Minister nentis, et sarnaselt Taani, Rootsi ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kavandatakse teekasutustasusid rakendada veokitele täismassiga alates 12 tonnist.

Saaremaa veofirma, AS-i Siimu Auto juhatuse liige Siim Rantanen märkis, et transpordifirmale on see muidugi täiendav kulu, mis kedagi just eriti ei rõõmusta, sest lisaks plaanitavale teemaksule tuleb neil nagunii maksta ka raskeveokimaksu.

“Palju sõltub ka sellest, kas teemaks pannakse peale kõigile teedele või ainult osale põhimaanteedele, nagu näiteks Lätis ja Leedus,” arutles Rantanen.

Positiivne on tema sõnutsi samas see, et edaspidi peavad ka välismaised veokid Eesti teedel sõitmiseks midagi maksma. “Praegu sõidavad nad Eestis niisama, samal ajal kui meie peame nendes riikides teemaksu maksma,” märkis ta.

Rantanen avaldas lootust, et kavandatavast maksust saadav tulu suunatakse maanteevedude infrastruktuuri parandamiseks (teed, veoautode parklad jne), mitte kuhugi “musta auku”, kuhu riik tema sõnul senimaani on kippunud ikka rõõmsalt panustama.