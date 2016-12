JUHTKIRI: Õnneliku lõpuga lugu

Ehk on lehm Triinu näguripäevad möödas, avaldas Eesti loomakaitse liidu juht Heiki Valner eile lootust – enne, kui üle Eesti kuulsaks saanud Triinut uude koju sõidutama hakati.

Vaevalt on Eestis lähiajal olnud lehma, kelle saatus on loomadest hoolivatele inimestele nii palju korda läinud. Nigelates tingimustes hoitud eakale lehmale oldi valmis kodu pakkuma koguni mandril. Peaasi, et näguripäevi näinud veis kombinaati minekust päästa.

Õnneks polnud tundide pikkust reisi üle Väikese ja Suure väina siiski tarvis – Triinu võttis oma tallu Tõnija külas elav Edna Nook.

Miskipärast tundub ajalehti lugedes ja sotsiaalmeediat jälgides, et hädas olevaid loomi on praegusel ajal kohe eriti palju. Rohkem kui aastaid tagasi. Tahaks loota, et nii see siiski ei ole ning hädasolijaid lihtsalt märgatakse rohkem.

Ilmselt leidub Triinu helgemast “pensionipõlvest” lugejate seas neid, kes säärast lehmapidamist õigeks ei pea: kui on põllumajandusloom, olgu temast midagi kasu ka. Triinu ise on aga uue kodu ja ninaesisega rahul. Uus perenaine Triinuga ka.