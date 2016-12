Kooli jätab aastas Saaremaal pooleli mitu klassitäit õpilasi

Statistikaameti andmeil katkestas Saare maakonna üldhariduskoolide 3415 õpilasest mullu koolitee 91, klassi­kordajaid oli aga 51.

2014. aastal, mil õpilasi oli maakonna peale 3370, oli katkestajaid mullusest pisut vähem – 85 –, klassikordajaid aga tosina võrra rohkem – 63.

Kahe aasta eest oli katkestajate seas rohkem tüdrukuid – 48 (poisse 37). Mullu oli aga kooli pooleli jätnute seas rohkem poisse – 53 (tüdrukuid 38).

Nii poisid kui tüdrukud

Klassi kordama ehk “istuma” jäänute seas oli mõlema sugupoole esindajaid enam-vähem võrdselt nii 2014. kui ka 2015. aastal: tunamullu poisse 31 ja tüdrukuid 32, mullu poisse 27, tüdrukuid 24.

Kõige rohkem kiputakse kooli pooleli jätma just gümnaasiumis – mullu tegi seda koguni 86 neidu-noormeest. Põhikooli vanemas astmes ehk 7.–9. klassis loobus edasi õppimast viis last.

Ka istuma jäetute seas oli möödunud aastal kõige rohkem gümnasiste – 33. Põhikooli 7.–9. klassi õpilastest jäeti “istuma” 11.

4.–6. klassis oli see arv viis, 1.–3. klassis kaks.

Kogu Eestis jättis mullu kooli pooleli 2357 õpilast, klassikordajaid oli 2237. Kumbagi seega umbes sada klassitäit – seaduse järgi on klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis 24 õpilast, gümnaasiumis aga 36.

“Põhikooli jätavad pooleli üldjuhul need õpilased, kes saavad 17 aastat vanaks ja kellele koolikohustus enam ei laiene,” tõdes Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters.

Õpingute katkestamise peamiste põhjustena tõi ta, et gümnaasiumis õppimine on vabatahtlik; pärast põhikooli on tehtud oma haridustee jätkamisel vale valik; gümnaasiumi tase ei ole jõukohane või sunnib noort tööle minema majanduslik olukord.

Lapsed ei saa hakkama

Põhikooli vanemas astmes “istuma” jäänud lapsed on Peetersi sõnul üldjuhul need, kellele ei ole erinevatel põhjustel võimalik määrata jõukohast õppekava.

Peeters lisas, et kuna maavalitsusel puudub kohustus pidada statistikat kooli katkestajate osas, ei ole kahjuks teada, millisel konkreetsel põhjusel on üks või teine laps õppimise pooleli jätnud.