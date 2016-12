Külamees jättis koera hooletusse

Eestimaa loomakaitse liit (ELL) edastas Saaremaa veterinaarkeskusele pöördumise palvega kontrollida Mustjala vallas kuudita peetava koera olukorda. Väidetavalt on koera omanik alkoholilemb, kes ei hoolitse looma eest piisavalt.

Saaremaa veterinaarkeskusele edastatud pöördumises palub ELL kontrollida Saaremaal Mustjala vallas Võhma küla elava koera olukorda, kellel väidetavalt puudub kuut, loomale ei anta piisavalt süüa ja ta on üleüldiselt hooletusse jäetud.

Enamasti on ELL-i teatel koera eest hoolt kandnud isik, kes vihje edastas ja soovis jääda anonüümseks. Tänu võõraste sekkumisele, kes koera toitnud on, ei näe too nüüd enam nii nälginud välja kui enne.

Pärast seda, kui loomakaitseliit hakkas koera vastu huvi tundma, on peni ketti pandud. Üleeile ütles Saaremaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Andro Jürisson, et olukorraga pole veel tegeleda jõutud, kuid kindlasti on see lähiajal plaanis.