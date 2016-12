La Perla omanik lennutas kollektiivi Las Vegasesse

Kuressaares asuva restorani La Perla töökas kollektiiv pakkis novembri lõpus kohvrid ja põrutas taas Ameerikasse. Sedakorda oli sihtkohaks Nevada osariigis keset Mojave kõrbe asuv USA kasiinopealinn Las Vegas.

La Perla omanik Bill Moschella rääkis, et restorani kollektiivi jaoks oli see juba neljas ühine reis. Enne seda on nad käinud Roomas, Himosel suusatamas ja eelmine kord, 2015. aasta jaanuaris, käidi samuti USA-s, Floridas.

“Kuna kõigile USA-s väga meeldis, eriti seal ostelda, siis valisid töötajad sel korral Las Vegase,” põhjendas Moschella reisisihtkohta. Kohapeal renditi suur maja ja 15-kohaline buss, millega oli mugav kõrbelinnas ja selle ümbruses ringi sõita.

Ligi 11 aastat La Perlas kokk olnud Karli Raamat on kõik senised kollektiivsed reisid kaasa teinud ja tema sõnul on igaüks neist omamoodi mõnus olnud. Reisiseltskond saab tema sõnul tavaliselt kokku nii, et Bill lihtsalt ütleb: nüüd lähme – kes tahab tulla! “Ta ise on rohkem reisinud ja teab täpselt, kuhu minna võiks. Tema pakub variandid ja siis otsustame,” rääkis Raamat.

Maarja Saksakulm, kes enam küll La Perlas ei tööta, kuid aitab laperlakaid vajadusel ikka ja kuulub seega nende perre, kinnitas, et temalegi meeldis reis väga. “Ajavahe kannatab ära, aga elamus on täiesti super,” nentis ta.

Las Vegases ja selle ümbruses oli teha ja näha palju. Moschella mainis, et ümbruskonnas on nt palju kuulsaid rahvusparke. “Käisime nii Red Rock Canyoni kui ka Valley of Fire matkaradadel,” rääkis restoraniomanik. Koos külastati ka kuulsamaid kasiinosid ja mõnes nendest söödi õhtust.

“Meie rahvale meeldis väga Fremont Experience, mis on Las Vegase kesklinna üks tänava osa, kus õhtuti on igal täistunnil valgussõu ja kolmel laval annavad samaaegselt kontserdi erinevad bändid. Seal võis kohata väga koloriitseid kujusid,” pajatas Moschella.

Koos käidi ka Hooveri tammil, mis asub Arizona ja Nevada piiril ja kus tammi ühel pool olevast Meadi järvest tuleb Las Vegase kraanivesi ning teisel pool tammi asuvast elektrijaamast elekter.

“Käisime ka Count´s Kustoms´is, mis on History kanalil näidatava tõsieluseriaali “Counting Cars” võtteplatsil asuv muuseum, kus on võimalik tutvuda Danny “The Count” Kokeri isiklikus kollektsioonis olevate restaureeritud haruldaste autode ja mootorratastega,” lisas Moschella.

Ka seekordset reisi võib lugeda kordaläinuks. Nagu La Perla kliendid märkasid, oli restoran lahti ka valdava osa kollektiivi äraolekul. “Siin lähevad tänusõnad eelkõige Katrin Skeberile ja Kristo Putnikule, kes restorani juhtimise selleks ajaks enda peale võtsid,” märkis Bill Moschella.

Sisuliselt on kõik senised reisid olnud ikkagi tööandja poolt, vaid nipet-näpet asju on töötajad ise tasunud. “Kui keegi suveniire tahab, siis need ostab ta ikka ise,” naljatas Karli Raamat. Maarja Saksakulm lisas aga, et Bill Moschella moodi häid ülemusi on teisigi, kuid siiski vähe.