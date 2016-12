Lastekaitsetöötajaid ei maksa peljata

Lastekaitse poole kiputakse pöörduma alles viimases järjekorras, kuigi seda tuleks probleemi märgates teha kohe, leiavad Kuressaare linnavalitsuse lastekaitsetöötajad Karin Oinberg ja Katrin Keso-Vares ning sotsiaal­osakonna juhataja Kairit Lindmäe.

Kui palju on Kuressaares neid peresid, kes on oma probleemide tõttu lastekaitse jälgimise all?

Kairit Lindmäe (K. L.): Pered tulevad meie huviorbiiti ja lähevad sealt – kord on neid rohkem, kord vähem.

Katrin Keso-Vares (K. K.-V.): Neid, kellega teeme tihedamalt tööd, kellele oleme määranud tugiisikud või mingid teenused, on praegu kolmekümne ringis.

Kuidas info probleemsete perede kohta teieni jõuab?

K. K.-V.: Lastega seotud probleemidest annab meile teada politsei, samuti lasteaiad-koolid, era­isikud.

Karin Oinberg (K. O.): Meil on kohustus sekkuda iga märguande peale.

Kas probleemidest ollakse varmad teatama?

K. L.: Oleme üleskutseid, et märgake lapsi, oleme lastekaitse-alast teavet jaganud. Ometi tundub, et liiga vähe reageeritakse. Ikka öeldakse, et märkasin juba kaks kuud tagasi ja sestsaadik olen jälginud. Aga niipea kui märgatakse, tuleb kohe reageerida, mitte oodata.

K. K.-V.: Inimesed tavaliselt tõesti ei söanda pöörduda, enne tükk aega mõtlevad ja ootavad. Sest kardavad näiteks naabriga suhteid rikkuda või loodavad, et probleem laheneb ise. Kui nad lõpuks pöörduvad, siis ütlevad, et see oli tõesti äärmine abinõu. Ometi peaks see olema esimene abinõu – võtta meiega ühendust ning rääkida oma tähelepanekutest ja kahtlustest, kui miski tundub pere või laste juures ebaharilik. Isegi lasteaiaõpetajad ei tihka eriti otse meie poole pöörduda. Aga nende asjadega on nii, et kui meile ei teatata, siis me ei tea.

K. L.: Lastekaitsetöötajaid miskipärast peljatakse. Ilmselt on põhjuseks minevikust pärit kuvand, et lastekaitsetöötaja on see, kes võtab lapsed ära. Tegelikult on tänapäeva lastekaitse ülesanne seda peret ja lapsevanemaid eeskätt abistada, et olukorraga hakkama saada.

K. K.-V.: Eriti tähtis on, et lasteaedadega oleks tõhusam koostöö – väikeste laste puhul saab probleemidele kiiremini jälile. Ja mida varem sekkuda, seda parem.

K. L.: Koostöö politseiga on väga hea, ka ennetuse osas. Nüüd, kui meil on kaks lastekaitsetöötajat, jõuame ennetustööd ehk rohkem teha. Varem tegelesime peamiselt tagajärgedega. Valdkond on ju lai, lastekaitse peab tegelema ka kohtulugudega, mis on väga töömahukas ja aeganõudev.

Mis puhkudel on lasteaedadest ja koolidest teie poole pöördutud?

K. K.-V.: Kui laps käitub kummaliselt või on tema kehal näha jälgi vägivallast. Osa laste käitumine reedab, et miski on valesti.

K. O.: Sellest, kui lapsed on hooletusse jäetud või peavad ise toime tulema, kuna vanemad on näiteks välismaal tööl, on meile harva teatatud. See ei tähenda muidugi, et niisuguseid olukordi ei ole.

K. L.: Maal, väiksemas kogukonnas tulevad sellised asjad kiiremini ilmsiks. Linnas ei pruugi aga naabrid üksteise elust midagi teada.

Kui palju tuleb tänapäeval ette seda, et lapsi füüsiliselt karistatakse?

K. O.: Et lapsi tänapäeval peksta ei tohi, on üheselt selge. Uus lastekaitseseadus keelab igasuguse füüsilise väärkohtlemise. Tihtipeale vanemad tunnistavad, et nad on last tutistanud, vitsa andnud või vastu kätt löönud. Selliseid juhtumeid jääb õnneks aina vähemaks. Saame aru, millisest ühiskonnast me tuleme ja millised on olnud varasemad kasvatusmeetodid. Meie ülesanne on teha selgitusööd, et niimoodi enam ei saa ega tohi.

K. L.: Oleme oma riskiperesid koolitanud, et saab ka sõnaga hakkama. Sel aastal on toimunud üsna mitu koolitust ja programmi. Ka perelepitaja käib meil kohapeal.

Mis on kõige äärmuslikumad juhtumid, millega Kuressaare lastekaitsel on tulnud tegeleda?

K. O.: Laste seksuaalse väärkohtlemisega seotu. Õnneks on seda siin Saaremaal harva olnud. Sellisel juhul pöördutakse loomulikult politseisse ja vanematele on ka reaalseid karistusi määratud.

K. K.-V.: Kõik sellised juhtumid paraku vist ei tulegi päevavalgele. Just sellepärast on väga oluline varane märkamine, koostöö lasteaedade ja koolidega, et nad annaksid teada, kui laps hakkab teistmoodi käituma. Lasteaiaõpetajatele oli sel teemal väga hea koolitus, kuidas niisuguseid asju märgata.

Millised võimalused on lastekaitsel probleemset peret aidata?

K. O.: Hindame olukorda ja laste heaolu põhjalikult, et teaksime, kuidas kõige paremini aidata. Juhtumid on väga eriilmelised ning see, mis me ette võtame, sõltub konkreetsest olukorrast. Kas vestleme vanemaga, kutsume välja, teeme kodukülastuse, koolitame vanemaid.

Kas vanemad võtavad õppust?

K. L.: Ikka võtavad – nad ei jää meie jälgimisele ja käehoidmisele. Saanud õpetussõnad kaasa, püüavad nad oma lapsi õige mustri järgi kasvatada.

K. K.-V.: Tõsi, see mustri muutmine ja õpitud abitusest üle saamine on vahel üsna keeruline.

K. L.: Tuleb ette sedagi, et mõni pere satub mingi aja pärast meie huviorbiiti tagasi.

Kui sageli on juhtunud, et lapsed on nende turvalisuse huvides tarvis vanematelt ära võtta?

K. O: Laste äravõtmine on äärmuslik abinõu. Minu praktikas pole ühtki sellist juhtumit õnneks olnud. Lapse loomulik kasvukeskkond on pere – teeme kõik, et seda peret toetada, alates veenmisest teenuste ja toetuse pakkumiseni. Et lapsed saaksid kodus kasvada.

K. L.: Lastekaitset ei tasu peljata: kui on mure, siis me aitame. Kui keegi tunneb, et ei saa hakkama näiteks kohtuprobleemidega või elatisabi kättesaamisega, pöördugu julgesti lastekaitse poole. Anname nõu, mida teha – et inimene ei jääks oma murega üksi.