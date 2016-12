Lehm Triinu sai Tõnijal uue kodu

Valjala vallas Ariste külas elanud eakas lehm Triinu, kes veterinaarkeskuse otsusega endiselt omanikult ära võeti, sai uue kodu samas vallas Tõnijal.

Eile ajasid MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu esindajad Liina Vaher, Marge Kaju ja Edit Annusver 12-aastase veise endise pererahva abiga treileri peale ja sõit uude koju Tõnija külas võis alata.

Edit Annusveri sõnul pakuti eakale loomale kodu ka Valgamaal ja Viljandimaal, õnneks ei olnud Triinut siiski vaja mandrile viia. “See, et Triinu sai uue kodu just Saaremaal, on super!” leidis Annusver. “Mandrile sõit oleks looma jaoks ikka väga kurnav olnud.”

Kuigi turvakodu vabatahtlikud kartsid, et lehma treilerisse saamisega võib probleeme tulla, õnnestus see üle ootuste lihtsalt – looma meelitati rokaämbriga. Uude koju jõudnud, teadis lehm täpselt, kus ta koht laudas on. Lehm jõi ära kolm ämbritäit vett ja asus isukalt sööma.

“Kui mõni joodik on tee ääres hädas, siis ma teda ei kohenda, aga kui loom on hädas, siis ma pean aitama,” põhjendas Alga talu perenaine Edna Nook otsust vana loom endale võtta.

Nook tunnistas, et vallavanem Aare Martinsonil tuli teda selleks enne üksjagu veenda. Viimaks andis Edna, kes on eluaeg loomi pidanud, oma jah-sõna.

“Arvasin, et ju see loom on kõhna ja hullu väljanägemisega, aga temaga võib täiesti rahule jääda,” leidis Triinu uus perenaine. Tema hinnangul annavad looma sõrad ja sõnnikune karv siiski tunnistust, et senised elamistingimused pole just kiita olnud. “Kui ajalehest selle lehma kohta lugesin ja pilte nägin, käis mu südamest nii läbi, et täitsa lõpp kohe,” ütles Edna.

Lehma pole Alga talus olnud enam aastaid. “Tegin lehmapidamisele lõpu siis, kui piimaautod küla vahel enam ei sõitnud,” ütles Nook. See-eest elab talus “terve armaada” kitsesid. Üks lahtiselt hoitav kits tegi uue naabriga kohe tutvust – pani oma nina vastu lehma oma. Triinu vaatas tulijat ja asus taas oma jahunõust sööma.

Uude perenaisesse suhtub Triinu aga nii, nagu oleksid nad ammused tuttavad. Aastaringselt vaid laudas elanud Triinu pääseb kevadeks-suveks karjamaale rohtu sööma.

“Edna lubas, et poputab looma hea toidu, jõusööda ja vitamiinidega üles ning Triinu võiks isegi vasika ilmale tuua,” avaldas Edit Annusver.