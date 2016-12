Minister Ossinovski: Saaremaa on haldusreformi hea näide

Peaministri kohuseid täitev tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ei soovinud anda hinnangut riigihaldusminister Mihhail Korbi öeldule, et haldusreformiga võinuks Saaremaale tekkida kolm valda.

Reformierakondlane Urve Tiidus juhtis eile riigikogu infotunnis tähelepanu Saarte Hääles ilmunud artiklile, milles väidetakse, et minister Korb olevat kahetsenud, et ta jäi hiljaks ja õigem olnuks Saaremaa ikkagi kolmeks jagada.

Ossinovski vastas, et valitsus on selgelt ja ühemõtteliselt öelnud, et haldusreformi tegemine läheb edasi. “Neid seaduses sätestatud kriteeriume muutma ei hakata, see puudutab nii elanikukriteeriume kui ka ajalist graafikut, ütlen seda loomulikult kohtulikku reservatsiooni silmas pidades. Teatavasti teeb riigikohus 20. detsembril haldusreformi kohta oma otsuse ja loomulikult võib see otsus mõjutada nii valitsuse, riigikogu kui ka kohalike omavalitsuste tegevust,” rääkis ta.

Ministri sõnul on tal hea meel, et Saaremaal on üldiselt leitud ühist meelt ja tahet maakonnasuuruseks omavalitsuseks ühineda. “Ma arvan, et see on hea ja mõistlik. Ja üldiselt on see, ma arvan, üks paremaid näiteid vabatahtliku haldusreformi protsessist. Mina igal juhul tunnustan neid omavalitsusi selle töö eest, mis nad on teinud,” tõdes ta.

Ossinovski tunnistas, et on ajalehest lugenud selle kohta, et eravestlustes on üks vabariigi valitsuse liige arvanud midagi muud. “Aga ma ei pea võimalikuks seda täpsemalt kommenteerida, sest ma tõesti ei oska kontrollida selle fakti usaldusväärsust ega laiemat tausta, konteksti. Saan rääkida vabariigi valitsuse nimel, et haldusreformiga minnakse edasi varem kokkulepitud raamides,” kinnitas ta.