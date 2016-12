MUHU UUDISSED: Pidunädal akkab pihta

Ikka terit neh. Uijee kus mineva laupa üöse panni nõuke killavoor Kuivastu poole, et ma olli ühna kohkun, et misse lahti oo. Nii ilisel aal ju raamisid ep köi ja kas ikka paergu oo selle üle­soamisega nii ullusti, et piab juba õhta sabase passima minema. Age neh, soarlased ja muhulased põrutasid tükkis Kuivastu, et iidlaste Leigeril soaks uie korra pialt ää voadata. Ja kui omingu sie jutt Liiva linnas lahti läks, siis üks elu näin Muhu naene arvas tulisema õieti – nie TS Laevade asjakarbid oo ikka päris targad, et nad muhulase kapteniks valisid. Sest muhulased tulavad ju just igast moailma otsast koa kojo tagasi.

Aga neh, meitel köib ülemoa vahet voorimine ikka viel Hiiumaaga ja põle ete ullu ühtid sest. Igatahes muhulased ja roamatupakid tulavad teenepoolt väina küll kenasti ää. Manala Katrini “Tulekandja” jõudis mineva neljabe Liiva puodi ja Ingrid Rüütli “Muhumaa laule ja lugusid” olli juba kahe nädali iest Kuresare roamatupuodis müükis. Aga Ingrid Rüütel ise tuleb seda roamatud muhulastele esitlema laupa, 17. detsembril kellu ühest ja kokkusoamine oo Liiva koolimajas.

Veart roamatud oo just mõlemad. Kui ikka juba korra lahti lüödud, siis ep soa kindi panna enne, kut tagumine koan oo viel paljast üksi parama käe vahel.

Kis oo juhtun kalendri voatama, siis kohutab ikka päris ää, et tuleva nädali lõppus oogid juba jõulud ju. Ja neh, neid jõulupidusid akkab sii nüid tulema jälle üheteese järges. Lasteaa pissiksed Siilid akkavad juba täna kellu poolest neljast oma pidu pidama. Jäneste rühma pidu oo esmasbe, ühessateistmendal kellu poolest viiest ja Oravate oma teisibe, kahekümendal kellu viiest. Ja teisibe omingust poolt, kellu ühestteistmest, pietse lasteaa saalis koduste laste jõulupuud koa. Neh, Muhu vallal oo päkapikkudega nõuke kange koostüö leping tehtud, et kõik lapsed, kis oo valla ingekirjas, soavad omale jõuluks kena vekikoti. Ja nie, kis ep köi koolis ega lasteaidas mitte, nie soavad omad vekikotid just selle pidu aegas jõuluvana kääst kätte. Nõnna et kulla munuksed, kukkuge nüid nobesti salmisid õppema. Pidud põle änam kaugel!

Ja Liiva koolimajas oo suur pidu neljabe, 22. detsembri õhta. Kellu neljast akkab sial pihta laste kontsert, midast kõiki voatama ja kuulama oodetse. Kontserdi nimeks oo “Jõuluõhtu metsas” ja esinevad kõik Liiva kooli lapsed. Voatama piaseb tuimuidu.

Neh sõuksed siis ollid nie meite pühade ielsed jutud. Olge munuksed!