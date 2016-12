Oh jõuluaeg, oh jõuluaeg!

Kätte on jõudnud kauaoodatud jõuluaeg. See aeg on eriline, sest me naeratame rohkem, oleme sõbralikud ja sallivamad. Me veedame rohkem aega oma sõpradega ja veel rohkem perega.

Kärla koolipere on aastaid üheskoos tähistanud advendihommikuid. Kõige erilisema jõulutunde saime kätte 12. detsembril, mil tähistasime luutsinapäeva. Eriliseks tegi selle just see, et viimast korda süütas koos meiega küünlad meie oma Lucia Tänak. Oma viimast küünlaleeki jagas ta igast klassist ühe õpilasega, kes sai kuusel küünla süüdata.

Meie koolis kuulub jõuluaega kindlasti jõululaat. Müüma olid tulnud nii suured kui ka väikesed õpilased. Valik oli väga lai: puidust nikerdused, väga menukad stressipallid, helkurid, käsitööd, kaunid jõulukaardid, tassisoojendajad, kehakoorijad ja palju hõrgutavaid küpsetisi. Müügilettidelt ei puudunud ka eelmise aasta hitiks kujunenud vannipommid. Rõõm oli näha, et noored olid nii põhjalikult valmistunud.

Uudistamas ja ostmas oli ka alevikurahvast. Saal oli täis siginat ja saginat, nagu ühel õigel laadal olema peab. Osta sai ju vahvaid kinke emmedele-issidele, vanavanematele ja sõpradele. Kõige olulisem on see soe tunne, kui näed laste silmis siirast rõõmu ja naudingut, mida laadal toimetamine pakub.

Jäänud on veel viimane nädal, mille sisse mahuvad jõulupidu, jõulukirik ja selle aasta viimane aktus enne vaheajale minekut. Meie koolipere soovitab kõigile nautida aasta viimast kuud, naeratada ja olla sõbralik. Jõulutunne on kõige siiram ja puhtam tunne!

Soovime teile kõigile mõnusaid perekeskseid jõule!

Kaisi Õispuu, meediaringi juhendaja