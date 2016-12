Saaremaa vallale sümboolika leidmiseks tuleb konkurss

Maakondliku ühinemise juhtkomisjoni esimehe Madis Kallase sõnul toimub Saaremaa valla sümboolika konkurss hiljemalt eeloleva aasta mais.

Ühinemislepingus on märgitud, et valla sümboolika kujundamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss ja konkursikomisjon alustab tööd pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsuse vastuvõtmist ühinevate omavalitsuste volikogude poolt.

Vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutataks piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Kuni uue sümboolika kinnitamiseni kasutatakse Kuressaare linna sümboolikat. Ühinevate omavalitsuste vapid ja lipud jäävad edaspidi soovi korral kasutusele valla piirkondade sümboolikana.

Ühinemise ettevalmistamisel oli kaalumisel ka praeguse Saare maakonna vapi ja lipu kasutuselevõtmine, kuid sellest loobuti riigikantseleiga konsulteerimise järel, kuna maakonna sümboolikat ei saa kasutada enne maakonna kui haldusüksuse kaotamist.

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed selgitas, et maakonna vapp on siseministri poolt kinnitatud maakonna sümboliks. “Vappidega seotud tava kohaselt ei saa alaneja haldusterritoriaalse üksuse vapp olla identne üleneja vapiga, s.o vallavapp ei saa olla maakonna vapp,” nentis ta.