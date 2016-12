TÄNUAVALDUS: Aitäh, kaasamõtlejad!

Täiesti ootamatult olen paari viimase päevaga sattunud sündmuste keerisesse, mis on mind ruttu vette visanud. Kui esialgu tundus koolikiusamise teema tõstatamine pisut ennatlik, siis täna mõistan, et see on seda kindlasti väärt.

Olen tuhandest tänulik kogu tagasiside eest, mis on tulnud nii minule kui ka koolile. Sellist hulka kiidusõnu teema püstitamise eest ning kaasamõtlemist ja abi pakkumist sõprade ja tuttavate ning vähem tuttavate inimeste poolt ei oleks nii raske teema puhul julenud eeldada. (Pigem ikka sõimu ja kirumist.)

On hea alustada hoolekogu tööd sellise kaasamõtlemise foonil. Tundub, et uus meeskond ületab koolimaja piirid. Tänu ka tugikeskuse juhatajale Piret Tennole operatiivse koostöö eest. Õnneks oleme ühel lainel ka selles osas, et näeme arenguruumi.

Kui elu ise on mulle sellised kaardid kätte mänginud, siis tunnen vastutust sellega tõsiselt tegeleda.

Otse loomulikult läheb koolikiusamine mulle väga korda, olen sellega ka ise kokku puutunud. Kuna mul endal on õnnestunud sellest elutervelt välja tulla, siis usun, et alati on lootust leida lahendusi.

Seega, kui on veel kedagi, kes soovib aidata või oma südant puistata, võib seda jätkuvalt teha maris.rebel@gmail.com või KG tugikeskuse aadressil.

Aitäh, Raul Vinni, ja aitäh, armas rahvas!

Maris Rebel