Tasuta parvlaevapileteid valitsus esialgu ei kavanda

Uue valitsuse plaan kehtestada maakonnaliinidel tasuta bussisõit ei laiene siiski parvlaevasõidule, ehkki ka laevaliinid on sisuliselt maakonnaliinid. Samas on aga piletiostu kontrollsüsteemis auk, mis võimaldab ebaausatel reisijatel tasuta sõita.

Maakonnasiseste tasuta bussiliinide kõrvale tasuta parvlaevaühendust või riigisisest rongi- ja lennuühendust ei tule, sest selleks pole riigieelarves raha.

“Täna on laual maakonna bussiliinide täismahus doteerimine ehk siis liinide tasust vabaks muutmine. Meie eesmärk on muuta esmalt maakonnasisesed bussiliinid tasust vabaks. Tänase seisuga ei ole riigieelarves vahendeid maakondade vaheliste liinide tasust vabaks muutmiseks, sama seis on maakondade vahelise praamiliikluse korraldamisega,” põhjendas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete nõunik Mihkel Loide ERR-ile.

“Need suunad on õiged ja tuleb tulevikus kindlasti ära teha, kuid täna selle jaoks vahendeid veel ei ole.”

Samas ei suuda parvlaevalepingu täitmise eest vastutav TS Laevad kogu piletitulu laekumist garanteerida. Süsteemis on auk, mis võimaldab petmist: kui inimene ostab eelmüügist autopileti, peab ta ise deklareerima, mitu inimest autos sõidab.

Kui eelmüügipiletiga auto sadamasse sõidab, tõuseb aga tõkkepuu ise üles ning tee laevale on vaba – üldjuhul ei kontrolli keegi, mitu inimest autos on, on reisijad märganud.

Nõnda on sagedasemad reisijad läbi hammustanud, et pole mõtet maksta mitme reisija eest, kui võib piirduda ka ühega, kuna tõenäosus pistelisse kontrolli sattuda on väike.

Seda praktiseeriti juba Leedo ajal, kes üldse kontrolöre autode vahele ringlema ei saatnud. Selles osas on nüüd sõel isegi tihedamaks läinud.

Lauskontrolli siiski ei tehta, kuid TS Laevade juht Kaido Padar ei nõustu, nagu käiks see osa ärist üksnes aususe peale.

“Sadamates on piletikontrollid, kes vaatavad üle, kui palju on autos sõitjaid. Soovime, et statistika ja aruandlus oleks võimalikult õige ja läbipaistev,” kommenteeris Padar.

Kuna MKM on kontrollikohustuse andnud operaatorfirmale, eeldavad nad ka kontrolli korraldamist.

“TS Laevad teostab riigiga sõlmitud lepingu alusel ka nii kassast kui ka eelmüügist ostetud piletite ja reisijate arvu kontrolli. Ministeeriumil selles osas vedajale etteheiteid pole,” on ministeeriumi ametlik kommentaar.

Tegelikult puudub ministeeriumil aga ülevaade, kas ja kui palju piletitulu ebaausate reisijate tõttu saamata jääb.