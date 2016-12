Veteranõpetajad tähistasid jõule

Eile said Kuressaares Veski trahteris jõulude puhul kokku veteranõpetajad.

Ürituse korraldas Saaremaa haridustöötajate liit. Selle juhatuse liige Mare Meisterson ütles, et jõulude puhune kokkusaamine on juba üle 20 aasta kestnud traditsioon.

“See on hea võimalus kokku saada, koos istuda, viimasel ajal oleme oma meelispaigaks valinud Saaremaa Veski. Oodatud on kõik kunagised pedagoogid üle terve Saaremaa, tavaliselt on kohal käinud inimest 20–25,” rääkis Meisterson. Tänavu oli peole registreerinud 24 inimest.

Ta lisas, et ürituse kordamineku eest hoolitsevad ka koolide ametiühendused, kes pensionipõlve nautivaid õpetajaid toimuvast teavitavad. Välja on kujunenud regulaarsed käijad, kes seda kokkusaamist alati ootavad.

“Kunagi transportisid vallad ise oma õpetajaid linna ja tagasi koju, kuid nüüd sellist asja enam ei ole, igaüks peab omal jõul kohale ja koju saama. Loodame, et äkki ühine vald toob meie ridadesse rohkem aktiivseid õpetajaid, kes praegu ühel või teisel põhjusel tulla ei saa,” rääkis Mare Meisterson. Praegu on aktiivsemad osalejad linnast või selle lähistelt.

Seekord laulsid kunagistele pedagoogidele Valjala põhikooli noored. Fotol esiplaanil (paremalt) Vilve Männa, Mare Meisterson ja Kati Haamer.