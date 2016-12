JUHTKIRI: Mõru maik

See, et väljaspool maakondagi tunnustust pälvinud Salme kooli direktor lausa päevapealt ametist lahkuma sunniti, tekitab küsimusi ilmselt paljudel. Vastuseid teavad vaid asjaosalised – avalikult neist põhjustest ei räägita.

Head tööalased suhted on olulised, see on ütlematagi selge. Paraku on inimesi igasuguseid – nii neid, kes lobedate suhtlejatena kõigiga hästi läbi saavad, kui ka teisi, kes sellega nii hästi toime ei tule. Kes kipuvad ütlema asju, mis kuulajale meeldida ei pruugi ning kelle iseloom ja väljenduslaad ei pruugi kaugeltki teistele meeltmööda olla. Konfliktide tekkimine on sel juhul aja küsimus.

Isegi, kui Salme koolijuht on keerukas natuur ja käitunud andestamatult, siis kas tõesti polnud teravaks muutunud olukorra lahendamiseks teisi võimalusi kui kooli heaks palju teinud direktor sisuliselt vallandada? Päevapealt, keset kooliaastat? Eks igaüks vaata asja oma mättas otsast – kes kibeduse, kes rahuloluga. Ilmselt on vähemalt mõne inimese rahulolul siiski mõrkjas maik man.