Juur kiitis Katrin Pautsi

Kirjandusminister ja Postimehe huumoritoimetaja Mart Juur otsis raamatupoodidest välja lõppeva aasta parimad palad ning nende hulgast leiab ka muhulase Katrin Pautsi krimilood.

Postimehe veergudel ütleb Juur, et Eesti roimakirjandus on “Politseiniku tütre” ja hiljuti ilmunud “Tulekandja” näol tublit täiendust saanud.

“Pautsi viljeldavat žanri võiks nimetada Muhu tumedaks, sest teoste tegevus toimub Muhumaal ja Saaremaal. Õudselt põnev ja kohati õudselt naljakas ka,” märgib Juur.

Katrin Pauts ütles, et tal on peas juba uued projektid ning oma ilmunud raamatutest on ta juba eemaldunud. Tagasisidet ta “Tulekandja” kohta veel saanud polegi.

“Lugeja arvamus teosest kajastub kõige paremini mitte kriitikute sõnavõttudes, vaid järgmise teose müüginumbrites. Praegu naudin oma palka esimese raamatu eest ja loodan, et sellega saadud krediiti kohe ära ei raiska,” rääkis Pauts.

Mart Juure kiituse kohta ütles ta, et Juurega on nad vanad tuttavad ja kirjandusminister on teada-tuntud krimisõber. “Ta küll ilmaaegu ei kiida ja muidugi läheb see mulle korda. Mulle isiklikult ütles ta, et raamat oleks võinud palju paksem olla,” on Pauts heade sõnade eest tänulik.

Nagu mainitud, mõtleb Katrin Pauts praegu juba uutele plaanidele. “Võimalik, et proovin vahepeal kätt mõnes teises žanris,” märkis ta.