Kati Aus on parim turismiveebi haldaja

Visit Saaremaa turismiinfo spetsialist Kati Aus pälvis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuselt tunnustuse.

Aus ütles Saarte Häälele, et tunnustus tuli talle EAS-i turismiarenduskeskuse poolt riikliku turismiveebi www.visitestonia.com kodulehe haldamise eest Lääne-Eestis.

“Loomulikult tuli tunnustus üllatusena, sest kandidaadid on ju kõik turismiinfokeskuste töötajad üle Lääne-Eesti,” nentis Kati Aus. Tunnustuse said tema sõnul ka Lõuna- ja Põhja-Eesti haldajad. “See on tunnustus minu igapäevase töö eest,” kinnitas ta. “Tahan tänada kõiki ettevõtjaid, kes ise toimetavad oma ettevõtte andmete uuendamisega ja aitavad mind selles töös.”