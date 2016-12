Kiusamist ei tohi eirata

“Kindlasti ei ole kiusamine 21. sajandi nähtus,” kirjutab Saarte Hääle ajakirjanik Kristina Kretova. “Kes mis staatuse klassis omandab, on mingis mõttes nagu evolutsioon uues kuues – tugevaim jääb peale ja nõrgem võib nurgas näppu imeda.”

Kiusatava staatusest on äärmiselt raske välja murda, sest vastuhakkamine kallab vaid õli tulle. Samas ei taha keegi “kitse panna” ja olla see klassisisene koputaja, kes kõik ette kannab.

Ühest otsast ei tahaks ma uskuda, et lapse mõistus on juba nii noores eas täis mürki, mis tema sisse ära ei mahu ja vajab füüsilist või räiget suusõnalist väljaelamist.

Kuressaare gümnaasiumi õpilaste vanemad pakkusid kiusamise probleemi üheks lahenduseks – või pigem leevenduseks – koolis patrulliva turvamehe. Sellega puudutasid lapsevanemad teemat, mis pani ammu hõõgunud söed leegiks lahvatama. Õnneks.

Olgu mis on, koolikiusamise probleemi eitamine on täiesti hambutu tegevus, mida ükski selles süsteemis töötav inimene lubada ei saa. Rõõm on näha, et leidub neid, kes probleemi tunnistavad.

Mu oma koolipõlvest pole praeguseks veel väga palju aega möödas. Pean ütlema, et olen näinud nii mõndagi ja käinud läbi mõlemal pool “rindejoont” asuvate inimestega.

Mu ebaeestlaslik perekonnanimi on korduvalt olnud igasuguste ajuvabaduste päästik. Tänu sellele tuli mul korduvalt kokku puutuda mitmesuguste eelarvamustega. Just tänu – ilma jutumärkideta –, sest pikemas perspektiivis õppisin inimestest, kelle IQ on võrdelises seoses talvise ilma temperatuurinäiduga, mööda vaatama.

Samas olen hiljem sattunud seltskonda, kes oli endale oma laheduse eest valmis medalit kaela riputama. Sellega käis kaasas meeletu ropendamine ning kamba kuningaks krooniti see, kes suutis olla kõige suurem anarhist ja täiskasvanud paika panna, lastest rääkimata.

Kõik toimub kardina taga

Koolikiusamise probleemile lähenemine on võrreldav ühe eriti vihase herilaspesa torkimisega. Neid noori inimesi, kes suudavad ennast tõestada vaid suguelunditest inspireeritud sõimuvalangu ja üleüldise labasusega, järelevalve suurendamine ei aita. Probleem tuleb inimeste seest ja kulmineerub valdavalt kulisside varjus.

Vahel ei tea isegi vanemad, mis rolli nende võsuke klassi hierarhias etendab, ja võivad oma üllatuseks avastada, et kodus kukupai Malle on klassikaaslaste seas tuntud terrorist ja paneb hoovis kasse põlema. Need terroristid ei tegutse kunagi kooli juhtkonna silme ees. Isegi kui füüsiline vägivald on kooli koridorides tuvastatav, võib palju suurem terror toimuda hoopis sotsiaalmeedias.

Arusaadavalt ei taha õpetajad ja kooli juhtkond kedagi kasvatama ja õelate tegude eest nüpeldama hakata. Käitumise vundamendi saab laps kodus. Äärmusliku käitumisega lapsed võivad tulla täiesti harilikust perest, kus kõik tundub nagu korras olevat. Lapse käitumist võivad mõjutada vanemate hoiakud ja mõtlematud väljaütlemised, tekitades lumepalliefekti.

Loomulikult võib lapse kujunemises negatiivset rolli mängida ka muu keskkond –sõprusringkond, klass, trennikaaslased jne. Kuid see hing, kes saab kodust hoolt, armastust ja tähelepanu, ei saa aga muutuda nii mürgiseks, et pätikarjaga mõtlematult kaasa läheb. Kui mitte muu, siis usun, et austus ja elementaarne viisakus programmeerub lapsesse eelkõige vanemate eeskujul.

Autoriteet vajab kehtestamist

Nõustun koolikiusamisest rääkiva uudisloo kommentaatoritega, kes väitsid, et asja parandamine algab juurtest ja põhjustest. Probleemsete laste koolist eemaldamine ei taga vaimset tasakaalu, mis kiusupisiku lämmataks. Samas ei tasuks kiusajatesse suhtuda kui pragulisse klaasi, mis vaja hellalt vati sisse pakkida.

Lastega ümberkäimisel on alati rõhutatud individuaalse lähenemise tähtsust. Samamoodi, nagu ei aita ühte last pelgalt pea silitamine, ei pruugi alati toimida ka karmimad meetmed. Üks on aga kindel: lapsed peavad aru saama, et nad ei ole puutumatud, ja õppima austama autoriteeti. Paljud võivad vabalt vanematega manipuleerida, mustates kodus õpetajaid ja klassikaaslasi. Vanemad sööstavad, võsuke kaenlas, kooli selgitust nõudma, miks pedagoog nii neetult ebakompetentne on. Sellega näitavad nad nende selja taga salamisi irvitavale nagale, et tema nimi pestakse alati puhtaks.

Üldse mingi lahenduse või probleemi leevenduseni võib viia üksnes kooli, vanemate ja miks mitte ka psühholoogide koostöö. See ei ole ega saa olema lihtne. Et psühhoterrori epideemiat ravida, tuleb aga luua pretsedent ja näidata, et kiusaja tegudele ei vaadata läbi sõrmede. Võib ju heietada selle üle, et karistused on karmid ja lapsed õnnetud. Aga kumb on siis parem – kas see, kui karistust kannab isik, kes on selle oma tegudega ära teeninud, või see, kes on kiusatava rolli sattunud ja peab kooliaastatel saadud hingehaavu endaga kaasas kandma kogu elu?