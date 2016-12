KÕNE IFFILE: Täna räägime Iffiga tema emast ja jõuludest

Eesti keeles on palju imekauneid sõnu: kodu, õnn, rõõm, naeratus. Minu ja minu venna jaoks, kes me veel siin maa peal tatsume, on kauneim ja tähtsaim sõna “ema”.

Mu ema Helenel oli teisipäeval 100. sünniaastapäev.

Mida rohkem on aega möödas lapsepõlvest ja ema lahkumisest, seda rohkem ta peale mõtlen ja mõistan, kui suur inimene ta oli. See hea, mis minus ja minu vennas on, on kõige rohkem pärit just meie emalt.

Ka lapsepõlves oli mu ema minu jaoks kõige ilusam, kõige targem, kõige tähtsam. Seda, kui haruldane inimene ta oli, hakkasin mõistma aga hiljem, kui hakkasin ise elust midagi aru saama. Kõige selgemalt siis, kui ema enam meie keskel polnud.

Mu ema oli malbe, tasane, väga-väga töökas. Hoolimata sellest, et ta oli elanud läbi väga raskeid aegu. Sõda, vaesus, pidev mure selle pärast, kuidas oma peret toita – peres oli ju meid, lapsi, kolm.

Iial ei kuulnud me tema käest kurja sõna, tänitamist ega näägutamist. Ta ütles asju vaid ühe korra, tegi seda vaikselt ja rahulikult. Ta ei käsutanud meid kunagi. Tegime, mis ta meilt palus.

Kui ta nägi, et olime oma ülemeelikushoogudes piirid ületanud, siis ta tihtipeale ei öelnud midagi. Lihtsalt vaatas meile otsa. Tundsime end tema pilgu all justkui häbipostis.

Lapsena sa ei saa aru, kui palju valu ja muret oma vanematele teed. Talitad võib-olla oma parema arusaamise järgi, aga hiljem mõistad, et tegelikult oli see kõik vale. Ema jagas selle muidugi kohe ära.

Tagantjärele ei saa enam midagi muuta, aga nii mõnegi seiga pärast on mul tõsiselt piinlik. Teadmatusest, et põhjustasin oma emale hingevalu ja muret, mida tal niigi palju oli.

Tunnen oma ema soojust iga päev. Tunnen ja usun ka, et tema on minu – ja ka mu venna – kaitseingel, kes vaatab meie tegemisi kuskilt teisest mõõtmest, teisest ruumist pealt. Juhatab ja hoiab meid nii palju, kui see võimalik on.

Nüüd, aastaid hiljem, mõtlen oma ema peale iga päev. Iga kord, kui seda teen või tema pilti vaatan, tunnen ennast paremini, tugevamana. Tunnen, et mul on veel jõudu – kuidas teisiti, kui ema, õbluke naisterahvas, kõike jaksas. Jaksas eluraskusi taluda, neile vastu panna ja võita.

Oleme oma emale tohutult tänulikud. Arvan, et ka meie lapsepõlvekaaslased, kes teda veel mäletavad, on meiega ühel nõul.

Kohe on taas jõulud. Minu jaoks ei seostu see aeg punasekuuelise jõulumehe või kingipakkide hunniku või kontsertidega, vaid ema tehtud piparkookide ja verivorstiga. Meenuvad mu lapsepõlve pühad, mil olime emaga koos köögis. Kuigi jõulude tähistamist ei peetud heaks tooniks, oli meil kuusk toas ja pühadelaud kaetud.

Ema oli Eesti ajal lõpetanud Virumaa rahvaülikooli kodumajanduse alal ja suurepärane kokk. Kuna piparkooke ja verivorsti tehti meil kodus vaid kord aastas, oli sel ühisel askeldamisel meie jaoks pühalik varjund. Kui verivorstitainas valmis oli, sain vastu näppe, sest mulle maitses see toores segu ka väga.

Need lapsepõlvemälestused on nii tugevasti talletunud, et kui kuulen sõna “jõulud”, tunnen kohe ema tehtud piparkookide ja verivorsti lõhna ning maitset.