Kultuuriaasta lõpetamisel andis tooni ühinemine

Saare maakonna kultuuriaasta pidulikul lõpetamisel Kuressaare kultuurikeskuses ei saanud üle ega ümber ees ootavast omavalitsuste ühinemisest, kuid kõlama jäi siiski julgustav mõte, et ega see kultuur ka suures ühendvallas kuhugi kao.

Saare maavalitsuse kultuurinõunik Valve Heiberg tõdes, et täpselt ei tea, mis ühinemine toob. “Kindel on see, et ühtegi reformi ei tehta selleks, et kõik endistviisi jääks,” lisas ta ja avaldas lootust, et ka uutel valitsejatel jätkub tarkust valdkonna spetsialistidega nõu pidada.

Möödunud aastaga jäi Heiberg igati rahule: “Kõlab trafaretselt, aga päriselt ka oli toimekas kultuuriaasta.” Ta soovitas inimestel silmad lahti hoida ja näha, et maakonnas on võimalik osa saada nii taidlusest kui ka professionaalsest kultuurist. “Balletti ei näe, aga midagi võib ka mandril vaatamas käia,” lausus Heiberg.

Preemiad tublimatele

Traditsiooniliselt anti kultuuriaasta lõpetamisel üle mitmeid preemiaid. Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia laureaadiks kuulutati Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee suure isikliku panuse ja väljapaistvate tulemuste eest Saaremaa kultuurielu kauaaegsel edendamisel.

Sillavee on ka Salme vallateatri juhendaja ja lavastaja. Trupp on pälvinud tiitleid paljudel festivalidel. Lisaks tegutseb vallateatri juures edukalt noorte näitetrupp.

Maire Sillavee toonitas, et kultuuritööd ei tehta üksinda. Tänu headele kolleegidele olen siin, märkis ta ja lisas: “Hea ülemusega võib palju ära teha.”

Saaremaa kultuuripärli preemia pälvis Kuressaare linnateatri direktor Piret Rauk etenduskunstide avatud vahendamise ja loovalt inspireerivate rollide eest teatrilaval. Tänavu mängis Rauk näiteks Debora Vaarandit Raivo Trassi lavastuses “Paljasjalgne Debora”. Samuti esietendus sel aastal VAT Teatri “Alias”, kus ta mängib üht peaosa.

Elutööpreemia pälvis võimlemisõpetaja ja treener Tiiu Haavik järjepideva, loova ja tulemusliku tegevuse eest võimlemistraditsioonide edendamisel. Tema loodud võimlemisklubil Gymnastica täitus eelmisel kevadel 25. tegevusaasta. Tänu Haaviku tegevusele koolides ja võimlemisklubis on rühmvõimlemine maakonnas väga populaarne ja festivale rohkesti.

Ei jää veel koju

Tiiu Haavik ütles, et selliste üllatuste nimel tasub elada ja töötada. “Tore, et olete võimlemise kaasanud,” tänas ta kultuurirahvast. Haavik tõdes, et mõtles sellest aastast koju jääda, kuid augustis hakkasid tüdrukud talle helistama ja nii juhendab ta praegugi paari gruppi.

Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemiaid anti tänavu välja neli. Aastapreemia pälvisid Helje Raaper tulemusliku tegevuse eest rahvusliku folklooripärandi väärtustamisel ja tutvustamisel, Mai Rand koorilaulu kõlailu loomise ja Saaremaa laulupeo “kaldale tüürimise” eest, Imbi Padar ja Mareli Rannap Saaremaa rahvarõivaste ilu ja rikkaliku varamu väärtustamise ning Tiit Jõgi merekultuuri traditsioonide hoidmise, kasvatamise ja jagamise eest.

Rahvakultuuri kolleegipreemia ehk Mudsu-Mudsu preemia andsid kolleegid rahvakultuurispetsialist Krista Lembri eestvedamisel ja regilaulu saatel Valve Heibergile. Kultuurisõbra nimetuse pälvis Saarte Hääle ajakirjanik Raido Kahm.

Viimaks esitleti Saare maakonna 2017. aasta kultuuri- ja spordikalendrit, mis on järjekorras viieteistkümnes. Kalendri kujundas Arni Ots. Heiberg tõdes, et sellisel kujul jääb see paljude inimeste ja organisatsioonide koostöös valminud kalender viimaseks.

Kalendrit vastu võtmas käinud omavalitsuste esindajad olid aga teist meelt. Muhu vallavanem Raido Liitmäe arvas, et ju neid kalendreid tuleb ikka veel, kuna kultuur ei sõltu ju valla piiridest. “Kolletusid kihelkonnad, varisesid vaprad vallad, kuid kultuur on ja jääb,” leidis aga Mustjala vallavanem Kalle Kolter.

Kuressaare linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas märkis aga, et tema meelest on kultuuritegelased juba ammu ühe mütsi all. “Läheme edasi rõõmsalt” kinnitas Jalakas.