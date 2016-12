Kuressaare Pargi lasteaed Pardi nime siiski ei saa

Kuressaare Pargi lasteaia arhitektuurikonkursi võidutöö lahenduse tingis autorite sõnutsi krundi vähene valgus ja soov murda välja klassikaliste lahenduste nõiaringist. Võidutöö järgi lasteaia nime siiski muutma ei hakata.

KARISMA Arhitektid OÜ (autorid Risto Parve, Kai Süda, Heldi Jürisoo, Martin Kinks, Margit Valma) esikohatööd “Kas pardid räägivad?” pidasid hindajad sümpaatseks, “kuna palju on mõeldud vaadetele ja valguse pääsule siseruumidesse, sealjuures nii otse kui ka kaudselt”. Lahendus on retrohõnguline, Kuressaare mõistes rutiinivaba, samas sümmeetriline, rõhutades kunagise vana mõisamaja sümmeetriat.

Volitatud arhitekti Risto Parve sõnul hakkas ideelahendus hargnema sellest, et lasteaia krundil on probleeme valgusega. “Maja avaneb põhja poole, valgus tuleb aga n-ö tagahoovist. Kõige olulisem küsimus oligi, kuidas saada rühmaruumidesse valgust. Sealt arenes välja arhitektuuriline lahendus, katusemaastik ja valgusepüüdmine,” rääkis ta.

Parve sõnul oli autoritel ka soov murda klassikaline lasteaia lahendus, kus sissepääsusid rühmadesse on mitu. “Meie idee oli üks ühine ala, mis loob ka pidulikkust, avarust ja annab ka lastele võimaluse rohkem kokku saada.”

Abilinnapea ja võistluse žürii esimees Tiia Leppik nentis, et kõik 12 võistlustööd olid ühtlaselt kõrge tasemega, mõned siiski eriti põhjalikult läbimõeldud ja läbitöötatud.

Parima ideekavandi autoritega sõlmitakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankeleping lasteaia eel- ja põhiprojekti koostamiseks. Projekteerimistööde ja autorijärelevalve eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 80 000 eurot.

Töid hindas žürii koosseisus Tiia Leppik (žürii esimees, Kuressaare linnavalitsus), Loona Lepp (linnaarhitekt, Kuressaare linnavalitsus), Maria Reimal (vanemarhitekt, Kuressaare linnavalitsus), Lilian Hansar (Eesti kunstiakadeemia dekaan), Markus Kaasik (volitatud arhitekt-ekspert), Kaire Nõmm (volitatud arhitekt). Ekspertidena olid kaasatud Sulev Nurme (maastikuarhitekt), Indrek Himmist (teedeinsener-audiitor) ja Õilme Salumäe (Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik).

Pargi lasteaia arhitektuurikonkursi auhinnad

I koht 5000 eurot

“Kas pardid räägivad?” KARISMA Arhitektid OÜ (autorid Risto Parve, Kai Süda, Heldi Jürisoo, Martin Kinks, Margit Valma)

Võistlustöö on sümpaatne, kuna palju on mõeldud vaadetele ja valguse pääsule siseruumidesse, sealjuures nii otse kui ka kaudselt. Annab lootust, et ruumid jäävad valgusküllased. Retrohõnguline. Kuressaare mõistes rutiinivaba. Sümmeetriline, rõhutab kunagise vana mõisamaja sümmeetriat. Sobib asukohta. Hästi proportsioneeritud. Ruumiliselt põnev. Fuajee koos ühiste garderoobide ja avara ühistegevuste alaga on funktsionaalne ja lisab pidulikkust hoonesse sisenemisel. Suure saali liitmise võimalus fuajeega lisab ürituste korraldamisel paindlikkust.

II–III koht 3500 eurot

Maagia – OÜ b210 ja O3 Inseneribüroo OÜ (autorid Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Mari Möldre, Nele Shverns, Alina Nurmist, OÜ b210)

Ruumiprogrammi lahendus parim. Ilusad sisevaated, huvitavad rühmaruumid salatubadega (annavad võimalusi fantaasiaküllaseks kasutuseks – ronimisseinad, liumäed). Logistika päris hea. Päike rühmaruumides.

Materjalikasutuses puit on lastesõbralik ja keskkonda sobiv. Mängualale pakutud lahendus läbimõeldud, idee tore ja hariv. Meeldiv, et lõunapoolne hooviosa on kaasatud mängualasse.

Väga huvitavad väikevormid. Lasteaia tänavale paigutatud parkimisala koos tsentraalse alleega rõhutab ajaloolise pargi pidulikkust.

Alma – KUU arhitektid (autor Juhan Rohtla)

Orgaaniline vormilahendus. Lasteaialik. Loogiliselt paigutatud ruumide grupid. Soovitud ühistegevuse ruum. Hoone mahuline liigendamine ja põhiidee mõjuvad sümpaatselt. Erineva töötlusega puit fassaadimaterjalina on keskkonda sobiv.

Ergutuspreemia 2000 eurot

Origami – Agabus Arhitektid OÜ (autorid Katrin Vannas, Kerttu Mäesalu)

Põhjalikult läbilahendatud. Mõeldud on vaadetele, tegevustele ja ruumielamusele. Välimus sümpaatne, mahud varieeruvad, pakuvad üllatusi. Hästi mõjuvad sissepääsude kohale kavandatud ribilised varjualused, mis on viilkatusega põhimahu jätkuks. Välisilme üldiselt kaasaegne ja meeldiv.