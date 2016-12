Maria Faust salvestas plaadi

Saaremaalt pärit ning aastaid juba Taanis elanud saksofonist ja helilooja Maria Faust salvestas sügisel Pühajärve lähistel Ilmjärve õigeusu kirikus erilise uue albumi koos maailmakuulsa produtsendi Mark Howardi ja taani poplaulja Kira Skoviga.

Album jäädvustati Eestis teadaolevalt esimest korda 360-kraadise virtuaalreaalsusena. Tühjalt seisvas Ilmjärve õigeusu kirikus tuli kõik nullist üles ehitada. Kohale toodi suur generaatorbuss, tugevad prožektorid, helitehnika, gaasilambid, bändibuss ning lõpuks ka seitsmeliikmeline rahvusvaheline bänd ja kuueliikmeline Eesti koor, vahendas ERR.

Eesti muusika seisukohalt tehakse plaadiga ajalugu, kuna terve plaadi salvestus ja selle juurde kuuluvad protsessid filmiti üles 12 kaameraga nii, et sellest tehakse pärast virtuaalreaalsuse muusikavideod. “Inimesed saavad olla kirikus meiega koos,” kinnitas Maria Faust ETV saates “Pealtnägija”.

Albumi nimi on “In the Beginning” ehk “Alguses” ja see ilmub märtsikuus. Plaadil on üheksa lugu, millele arranžeeringu on teinud Faust ja sõnad kirjutanud Skov. Meloodiaid lõid naised plaadi tarbeks umbes võrdselt, vahendas ERR. Tegu on järjega Fausti eelmisele stuudioalbumile, mis jutustas eesti folkloorist. Seekordse albumiga on Faust jõudnud religioonini.