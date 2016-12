Rullkatusega maja asemele tuleb parkla

Kuressaares Pihtla tänava nurka “kaunistava” kolemaja jaoks, mis politsei- ja päästeameti hoone kõrval tühjana seisab, on juba mõnda aega tagasi välja antud lammutusluba. Seega on lootust, et laguneva lobudiku asemele tuleb parkla.

Aastaid tühjana seisnud Pihtla tee 9 maja on pinnuks silmas nii turvalisuse kui ka väljanägemise koha pealt. Selle omanik Richard Tomingas ütles, et maja lammutusluba on olemas, kuid seni ei ole veel paigas ühtegi kuupäeva ega kindlat plaani, millal lammutustöödega alustatakse.

Lammutusloa on linnavalitsus väljastanud juba möödunud aasta 31. märtsil, kui maja omanik oli veel Altam Konsultatsioonide OÜ. 12. veebruarist kuulub hoone suurärimees Richard Tomingase Novus Green-oil OÜ-le.

Abilinnapea Mart Mäekeri andmeil on praeguse kolemaja asemele planeeringu järgi ette nähtud parkla, mis on osaliselt mõeldud politsei ja päästeameti klientidele. Saarte Hääle andmeil just selline plaan nurgapealse majaga praegu ka on.