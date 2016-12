Saaremaa töövaidluste keskmine nõue 2700 eurot

Valdav osa Saaremaal viimase kahe aasta jooksul algatatud töövaidlustest on seotud töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise või saamata jäänud töötasu nõudega, kusjuures keskmine nõudesumma jääb 2700 euro kanti.

Saaremaal registreeriti eelmisel aastal 37 töövaidlust ja tänavu 9. detsembri seisuga 38 töövaidlust. Valdavalt on töövaidluste algatajad olnud töötajad, kuid ka tööandjad esitasid eelmisel aastal neli avaldust ning on käesoleval aastal esitanud töövaidluse algatamiseks seitse avaldust.

“Lahendeid töötajate ja tööandjate lõikes vaadates võib üldistatult ütelda, et ca 70% tööandjate avaldustest on rahuldamata jäetud,” ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel Saarte Häälele. “Töötajate nõuetest ligi pooled on rahuldatud osaliselt ja ligi veerand nõuetest on rahuldatud täielikult. Iga viienda avalduse puhul on menetlus lõpetatud, mis tähendab, et avaldaja on kas loobunud nõudest, ei tule istungile kohale või on selleks olnud mõni muu põhjus,” lisas ta.

Kui vaadata suurima töövaidluste algatamise avalduste arvuga seotud ettevõtteid Saaremaal, siis tänavu on enim töövaidlusavaldusi esitatud seoses Saaremaa Ökoküla AS-iga. Kuuest avaldusest pooled on esitatud töötajate poolt ja pooled tööandja poolt.

Hüvitised ja viivised

Kõnealuse ettevõtte töötajate nõuded on seotud töölepingu ülesütlemise hüvitise ja viivisega. Tööandja nõuded on seotud töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise ja töölepingu teisel alusel ülesöelduks lugemisega. Kui lahendeid vaadata, siis kaks töötajate nõuet on rahuldatud ja kaks tööandja esitatud nõuet rahuldamata jäetud. Kaks Saaremaa Ökokülaga seotud töövaidlusasja on veel menetluses.

Kolm avaldust on tööinspektsioonile tänavu esitanud Moekasti OÜ töötajad. Kõik olid seotud töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise ja hüvitise nõuetega. Kõik kolm nõuet on rahuldatud osaliselt.

2015. aastal esitati kõige rohkem avaldusi – neli – Azeltor OÜ töötajate poolt jällegi töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks. Komisjon rahuldas töötajate nõuded osaliselt.

Kolm avaldust

Meisterberg OÜ-st laekus kolm avaldust tööandja poolt seoses töölepingu ülesütlemise ja konkurentsikeelu rikkumise leppetrahvi nõuetega, mille aga komisjon rahuldamata jättis. Ühe avalduse esitas sama ettevõtte töötaja seoses saamata jäänud lõpparve ja hüvitiste nõuetega. See avaldus rahuldati osaliselt.

Kolm avaldust laekus MegaPlaan OÜ töötajatelt saamata jäänud töötasu nõudes, millest kaks rahuldati osaliselt ja üks täielikult.