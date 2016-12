JUHTKIRI: Pisku, mis aitab                             

Seda, et üksikvanemana pole kerge toime tulla ka üht last kasvatades, teab iga sellises olukorras vanem. Keeruline on lugu siis, kui lapsi rohkem. Või kui keegi neist vajab oma puude tõttu selliseid tingimusi, mille loomiseks vanemal endal võimalusi napib.

Tänavu suvel sai üks Kuressaares elav sügava puudega tüdruk heategevusorganisatsioonide Naerata Ometi ja Koos Laste Heaks ning muidugi lahkete annetajate abiga vannitoa, mis ehitati ümber just tema vajadustele vastavaks. Üksikema, kelle mure sai lahenduse, andis toimetusele teada teisest, kolme lapsega üksikemast, kel samuti mure oma puudega tütre pesemise pärast – last pesema tõsta käib üle jõu ning lapse aitamiseks jääb tualetis ja vannitoas ruumi väheks.

MTÜ Meelespea ja Kuressaare linnavalitsus tulid perele appi, ent osa rahast on veel puudu. “Heategevuse puhul on nii, et kui igaüks annaks vaid ühe euro, saaks selle rahaga korda saata väga palju head,” ütles Aive Laanemets MTÜ-st Meelespea. Üks euro ju kedagi vaesemaks ei tee.