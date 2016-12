Kaitseliit palub lasketiiru jaoks rahalist toetust

Kaitseliit palus Kuressaare linnalt veerand miljoni suurust toetust, et rajada Saaremaa maleva uue hoone juurde kümne rajaga lasketiir, mida saaksid peale kaitseliitlaste kasutada ka teised saarlased. Otsust ülalpidamiskulude ja ehituse toetamiseks oodatakse järgmise aasta alguses.

Kaitseliidu Saaremaa maleva uue staabi- ja tagalakeskuse objekti valmimine Kalevi põigus on planeeritud hiljemalt 2019. aastaks. Keskuse üks osa on kavandatav siselasketiir väikesekaliibrilistele relvadele.

Kaitseliit märkis, et nende oma vajadusi kataks viie rajaga 50-meetrine lasketiir. Kuid Kuressaare linnavalitsus on koos spordikooliga avaldanud soovi, et ehitatavat lasketiiru saaksid kasutada ka teised saarlased ja osaleda spordikooli korraldatavatel võistlustel.

See tähendab, et lasketiiru radade koguarv peaks olema kümme ning lisakuludeks prognoositakse ligi 500 000 eurot. Linna osaks jääks kanda pool sellest summast ehk 250 000 eurot, millele lisandub pool ülalpidamiskuludest, mille suurus on aastas ligi 20 000 eurot, seega tuleks linnavalitsusel maksta 10 000 eurot.

Kuna ehitusprojekti praegu veel ei ole, on summade näol tegu prognoosiga. Kaitseliit palub linnavalitsusel oma osalusest teada anda hiljemalt 2017. aasta 1. veebruariks.