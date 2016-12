Perekodul heategijaid jagub

Kuressaare Perekodu lastele tegid jõuludeks kingituse TTÜ Kuressaare kolledži tudengid ja hakkajad noored mehed.

Kolledži tudengid korraldasid möödunud nädala lõpus heategevusliku õnneloosi ja müüsid omavalmistatud küpsetisi nii Saare Selveris kui ka Aurigas. Müügiga koguti 729 eurot, mille eest saab Kuressaare Perekodu soetada suhtlustahvli ja täiendada selle kasutamiseks vajalikku pildikogu. Suhtlustahvel on mõeldud lastele, kes end verbaalselt väljendada ei saa.

Eile külastasid Perekodu aga Ott Logvinov ja Heigo Näälik, kes tõid lastele mandariine, kohukesi, komme ja väikesed kingipakid. Saarte Häälele ütles Ott Logvinov, et esmalt pöördus ta päevakeskuse poole ja sealt suunati ta juba Perekodusse. “Juhataja ütles, et neil on kakskümmend kolm last, tahtsime igaühele natuke meelehead teha,” märkis ta. Logvinov lisas, et toetust kingipakkide jaoks küsiti ka mitmelt ettevõttelt. Heategevusega on noormeestel plaanis jätkata ka järgmiste jõulude ajal.

Kuressaare Perekodu juhataja Janne Tamme sõnul tekitab see väga sooja tunde, et neid on märgatud. «Märkajaid ja aitajaid on,” kinnitas ta, lisades, et neid jagub nii jõuluaega kui ka tervesse aastasse. Püsivatest heategijatest tõi Tamm välja perekond Pruuli. “Nemad teevad lastele tavaliselt elamuskingituse – toreda päeva kuskil,” selgitas ta, viidates, et abi on mitmesugust. Samuti on perekodu lapsi alati kutsutud Angla tuulikumäe külastuskeskusse jõulumaale. “Üritusi ja tegemist on meil siin jõulude ajal palju,” kinnitas Tamm, lisades, et üksikuna Perekodu lapsed end jõulude ajal kindlasti tundma ei pea.