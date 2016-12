Pubi rentnik soovib valesti arvestatud üüri tagastamist

Kuressaare jahisadamat rentiv OÜ Maa&Meri soovib väidevalt alusetult makstud 4833 euro tagastamist.

29. aprillil 2015 sõlmisid Kuressaare linnavalitsus ja Maa&Meri OÜ Tori tn 4 jahtklubi hoone kohvikuruumi üürilepingu, mille kohaselt on kohviku üldpindala 214,5 m2 ja sellega külgnevat terrassi saab kasutada tasuta. Lepingujärgne üür oli 1287 eurot kuus, kusjuures 1. oktoobrist kuni 30. aprillini üürnik üüri tasuma ei pea.

Selle kuu alguses Maa&Meri OÜ juhatuse liikmele Moonika Einale Tari projektbüroo poolt koostatud jahisadama hoone rekonstrueerimise plaanilt nähtub, et kohviku kasutuses olevate ruumide pindala on hoopis 160,8 ruutmeetrit. Sellest lähtudes leiab Ein, et on maksnud igas kuus alusetult rohkem 322,20 eurot ja kahe aasta jooksul kokku 4833 eurot.

Ettevõte palub linnavalitsusel ebaõigete algandmete tõttu alusetult saadud summa 4833 eurot tasaarvestada samast üürilepingust tuleneva nõudega 5580,38 eurot Maa&Meri OÜ vastu.

Linnavalitsus tunnistab, et lepingus fikseeritud pindala ja terrassi tõlgendamine lepingu osana on ebaselgelt kirjeldatud. Nõue saabus linnavalitsusele üleeile ja seda on kavas arutada tuleva nädala nõupidamisel. Linnapoolse eksimuse korral soovib linnavalitsus kujunenud olukorrale loomulikult õiglast lahendust.