Raigo Mõlder hakkab Grossi kaardilugejaks

Mõned aastad tagasi Eesti rallisid valitsenud Georg Gross plaanib rajale tagasi tulla. Tal on kavas osta endale WRC-ralliauto ja kaardilugejana näeb ta hiljuti Ott Tänaku kõrvalt lahkunud Raigo Mõlderit.

“Plaan on selline, aga sajaprotsendiliselt saab kindel olla siis, kui auto on olemas,” rääkis Georg Gross, lisades, et sõiduvahend on välja valitud ja see on Ford, millega on kihutatud maailmameistrivõistlustel.

Kaardilugeja osas on Georg Grossil kindel soov, enda kõrval tahab rallipiloot näha viimased hooajad koos Ott Tänakuga MM karussellil tiirelnud Raigo Mõlderit. Raigoga on ta ka varem palju koos sõitnud ja muuhulgas Saaremaa ralli võitnud.

“Raigo on supermees igas mõttes,” märkis Gross. “Selliseid kogemusi, mis Raigo on Otiga sõites saanud, Eestis teistel meestel ei ole. Kahju, et tal polnud enam võimalust sellel tasemel jätkata.”

Raigo Mõlder ütles, et võttis pakkumise kohe vastu. “Tahaks asjaga ikka edasi tegeleda ja siin Eestis sõites ei ole see nii koormav. Saab asja võtta hobi ja lõbuna,” lausus ta.

Georg Gross ei osanud veel öelda, millistel rallidel ja kus sõita plaanitakse. “Vaatame, kuidas asi minema hakkab,” lausus ta. “Pole ju ammu sõitnud ja paistab, kui roostes ma olen. Kindlasti tahame nautida rallisid Eestis, aga võib-olla stardime ka Lätis või Leedus.”