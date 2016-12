Röövpüüdjalt ja salakütilt nõutakse tuhandeid eurosid

55 vähki, viis metssiga ja kaks rebast võivad neid püüdnud ja küttinud meestele minna maksma kokku ligi 5000 eurot, kui kohus meeste vastu esitatud kahjuhagi õigeks tunnistab.

Üks tsiviilhagi on esitatud Olavi vastu, kes püüdis kahe aasta eest 11. septembril Leisi vallas Pöitse külas Punapea jõest ja Pöitse kraavist 55 jõevähki ajal, mil püügihooaeg oli läbi, ja tekitas keskkonnale kahju 2750 euro ulatuses. Seaduse järgi on vähipüük lubatud 1. augustist 31. augustini.

Keskkonnainspektsioon tegi 19. märtsil 2015 Olavi Pihlile ettepaneku kahju vabatahtlikult hüvitada, kuid seda võimalust Pihl kasutanud ei ole.

Teine võlgnik, Rainer sattus keskkonnainspektsiooni musta nimekirja tänavu jaanuaris Mustjala jahipiirkonnas viie metssea ja kahe rebase küttimise eest, omamata selleks kehtivat jahipidamisõigust. Lisaks oli Raineril tasumata jahipidamisõiguse tasu ning keskkonnale tekitatud kahju summas 2060 eurot vabatahtliku tasumise vastu ei ole ta huvi üles näidatud.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer ütles, et kõigepealt antakse inimestele võimalus trahv heaga ära maksta ja seda varianti enamjaolt ka eelistatakse.

“Hagisid ei ole iseenesest palju, sest inimesed, kes on valesti talitanud, eelistavad üldjuhul trahvid vabatahtlikult ära maksta. Seadus annab tegelikult võimaluse hüvitada keskkonnale tehtud kahju vabatahtlikult, hagi on viimane äärmus. See tähendab, et riik peab hakkama inimese käest seda kahju sisse nõudma,” rääkis Haamer.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul lausus, et hetkel ei oska öelda, kui palju Saaremaad puudutavaid hagisid on käesoleval aastal esitatud, kuid Eesti peale oli septembri lõpu seisuga üleval paarsada kahjunõuet, mis puudutasid erinevaid valdkondi – kalapüüki, jahipidamist ja metsanormide rikkumisi.

“Üldiselt hüvitatakse kahjud vabatahtlikult, kuid kui seda ei tehta, nõutakse need kahjutekitajalt vastava korra kohaselt sisse,” märkis Tuul.