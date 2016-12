Ruhnu asub erandit taotlema

Ruhnu vallavolikogu eilsel istungil käis muude teemade seas läbi ka erandi taotlemise otsuse kinnitamine.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ütles, et koosolekul otsustati saata vabariigi valitsusele erandi taotlus, et Ruhnu vald ühegi teise vallaga ühinema ei peaks. “Haldusreformi seadus dikteerib oma reglemendid ja kuna meil ei oleks nagunii võimalik ühegi teise vallaga liitumist plaanida, tuleb see taotlus ära esitada,” rääkis Urvet. “Kui keegi Roomassaare ja Ruhnu vahele tammi ehitaks, oleks ehk teine asi,” lisas ta naerdes.

Lisaks erandi taotlemisele oli luubi all Ruhnu valla 2016. aasta lisaeelarve ja jooksvad küsimused.