Saaremaa saab uue kammerorkestri

Kuressaare muusikakooli õpetajate Annikki Aruvälja ja Eduardo Narbona initsiatiivil on loomisel saarlastest muusikute kammerorkester, mis astub avalikult üles juba jaanuari lõpus.

“Suvel ürituste plakateid vaadates jäi silma, et kõik koosseisud, mis esinevad, on mujalt sisse tulnud,” rääkis orkestri projektijuht Annikki Aruväli Kadi raadio saates “Keskpäev” ja lisas, et suvi läbi on vahvaid festivale, aga nii kui suvi lõpeb, on vaikus. Sellest tekkiski idee tuua kokku elukutselised saarlastest muusikud nii Saaremaalt kui ka kaugemalt ja teha päris oma orkester – Läänesaarte kammerorkester. Seltskonna kokkusaamine läks üsna sujuvalt ja Aruvälja arvates võiks see olla märgiks, et niisuguse asja ettevõtmiseks on just paras aeg.

Orkestri tuumik koosneb umbes 15 inimesest ja tegevus toimub projektipõhiselt. Muusikute esimene kokkusaamine on kavandatud 28. jaanuarile, mil tehakse pikk proovipäev. Proovi tehakse ka 29. jaanuari hommikul ja õhtul järgneb kontsert.

Läänesaarte kammerorkestri dirigendil Eduardo Narbonal on paarkümmend aastat kogemust erinevate Euroopa kammer- ja sümfooniaorkestritega. Aruvälja sõnul on plaan arendada orkestri kaudu ka ühist tegevust ja koostööd teiste Läänemere saartega.