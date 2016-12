Triinu vajab vannituba (1)

Kuna Kuressaares elav 16-aastane raske puudega Triinu omal jõul duši alla pesema ei pääse, vajab ta tema erivajaduse järgi kohandatud vannituba.

“Dušinurga alus on liiga kõrge,” näitas tütarlapse ema, kuressaarlane Maarja Oeselg pere praegust vannituba. “Kuna tütar ei suuda oma jalgu nii kõrgele tõsta, et ise vanni ronida, pean ma teda aitama, kuidagi ta jalgu tõstma, et ta pesema pääseks.”

30. detsembril 17-aastaseks saavat Downi sündroomi ja südamerikkega tütart ema süles vanni tõsta ei jaksa – tüdruk kaalub ju 60 kg ringis.

“Väga kaua mu selg vist niimoodi vastu ei pea,” arvas Oeselg.

Kuna Triinu ise end ei pese, peab seda tegema Maarja. Samuti tuleb tal tütart abistada WC-s, tualett on aga nii väike ja kitsas, et kahekesi nad sinna ei mahu. Et liikumis- ja pesemisruumi juurde saada, oleks tarvis vannituba ja WC kokku ehitada.

Maarjale endale käib vannitoa ümberehitus üle jõu – ta kasvatab üksi kolme last. Lisaks tütrele kuuluvad perre kaks poega, seitsme- ja nelja-aastane.

Maarja pöördus abipalvega linnavalitsusse, kes lubas toetada peret vannitoa kohandamiseks 700 euroga. Sellest rahast aga ei piisa. Maarja pere vannitoa üle vaadanud ehitaja (Sama mees ehitas MTÜ Koos Laste Heaks ja MTÜ Naerata Ometi kogutud raha eest duširuumi Kuressaares elavale sügava liitpuudega tüdrukule – toim) tegi kalkulatsiooni, mille järgi läheb remont maksma 2890 eurot.

“Linnavalitsus soovitas mul ise otsida heategevusorganisatsioon, kes meid aitaks, aga ma ei oska kuhugi pöörduda,” tunnistas Oeselg.

Pere murest andis toimetusele teada ema, kes heategevuslike MTÜ-de abiga oma sügava puudega lapsele uue vannitoa sai.

“Üksi kolme last kasvatada, kellest üks on veel erivajadusega, pole sugugi kerge,” tõdes eile Saarte Häälelt Maarja probleemist kuulnud ja koos ajakirjanikega peret külastanud MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets.

Laanemetsa sõnul otsustas Meelespea juhatus vannitoa remonti toetada 1000 euroga.

“Kahjuks me kogu vajaliku summa osas aidata ei saa, kuna abivajajaid on teisigi. Veidi saame omalt poolt aga ikka teha,” lausus ta, avaldades lootust, et leidub häid inimesi, keda pere mure ükskõikseks ei jäta.

Kes soovib Triinut aidata, võib annetada raha tüdruku pangakontole: Triinu Õispuu, EE862200221057692842.

KOMMENTAAR

Kairit Lindmäe, Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja:

Linnavalitsus peab puudega lapse pesemisvõimaluste parandamist oluliseks ja toetab pesuruumi vastavaks kohandamist 700 euroga. Toetussumma võimaldab teha vajalikud ümberkorraldused ning seda on kinnitanud ka kohapeal olukorda hinnanud ehitusekspert. Linnavalitsus on sama pere puudega lapse pesemistingimuste parandamist ka ükskord varem toetanud. Linnavalitsusel ei ole õigust toetada maksumaksja raha eest suuremahuliste remonttööde tegemist perele. Perele on tutvustatud erinevaid võimalusi, et vajadusel paluda abi heategevusorganisatsioonidelt.