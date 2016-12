UUS: Leiger ristitakse homme

Parvlaeva Leiger ristimine toimub homme, esmaspäeval Tallinna Vanasadamas ning laev saab nime Hiiumaa mütoloogilise kangelase järgi.

Leiger ristiema on Hiiumaa maavanema Riho Rahuoja soovitusel Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo.

Põllo on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena, ta on Hiiumaa ajaloo ja omakultuuri uurijana. 1998. aastal andis president talle Valgetähe medali, 2009. aastal nimetati ta aasta parimaks muuseumitöötajaks ja aasta parimaks koolitajaks, 2010. aastal pärandihoidjaks, 2013. aastal omistati talle Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ja 2015. aastal Eesti Kultuurkapitali Kultuuripärli preemia. Tänavu anti Põllole Hiiu maakonna teenetmärk „Hiiumaa tänab“. .

Leiger hakkab reisijaid teenindama Rohuküla-Heltermaa liinil ja asub liinile vahetult enne jõule.