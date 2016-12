Annad Jaapanile sõrme, võtab käe

Usun, et kõik, kes on Jaapanis ja Tokios käinud, sealset elu näinud ja inimestega suhelnud, võivad tõdeda – jõukas, puhas ja külalislahke maa, kuhu tahaks ikka ja jälle tagasi minna.

Tegelikult ei teadnudki enne, mida oodata. Nagu ikka, kumisevad teadvuses Mitsubishi ja Honda, Toshiba ja Sony, Hiroshima ja Nagasaki, sake ja sushi, kamikazed ja samuraid, ninjad ja geišad ning loomulikult sumo.

Nüüd, kui käidud, võib tõdeda, et see kõik ongi Jaapan. Aga lisada võib veel maavärina, korra, distsipliini, pühamud, pesapalli ja rohelise matcha-tee.

Reis nii kaugele maale nõuab muidugi pisut planeerimist ja kavandamist, aga tänapäevaste võimaluste juures on see vaid kättevõtmise asi.

Kui plaan on kindel, siis kõigepealt tuleb muidugi paika panna, kus käia, mida vaadata ja kellega suhelda. Tokio-suguses suurlinnas, mille elanikkond koos lähiümbrusega on 30 miljonit, annab planeerimine ajavõidu ja tagab parema orienteerumise.

Nagu ikka, on linnas liikumiseks erinevaid võimalusi. Võib käia jala, aga paraku on vahemaad pikad, saab kasutada taksot, kuid see on kallis. Liinibussiga sõites näeb muidugi rohkem, kuid kiireim on ikkagi metroo.

Muidugi nõudis liikluskorraldusele pihtasaamine pisut aega, kuid metrookaarti kasutades oli orienteerumine võimalik. Ja kui kohalikele tundus, et oled eksinud või vajad abi, oli keegi kohe abi pakkumas.

Kui võõrustaja inglise keel oligi puudulik ja suhtlemine sellevõrra raskem, ei olnud talle vajadusel probleemiks sisuliselt käest kinni võtta ja õigesse suunda juhatada.

