Haruldased fotod Saaremaast

Saaremaa muuseumi fotokogus leidub üsna haruldasi ajahetke jäädvustusi ning kui otsida sealt muuseumi vanimaid pilte, tuleb päevavalgele ka nii mõnigi fotoga seotud lugu.

Saaremaa muuseumi vanemteadur Maret Soorsk tunnistas Saarte Hääle päringu peale, et Saaremaaga seotud vanimaid fotosid varem ekstra otsitud ei olegi. Nüüd sai muuseumi kogu ka selle pilguga üle käidud. Muuseumi fotokogus olev kõige vanem pilt on dateeritud 1857. aastaga. Kas tegu on Saaremaaga seotud pildiga, seda ei tea. Fotol on puu all olev haud.

Teadaolevalt Saaremaaga seotud vanima pildi täpset tegemisaega öelda ei osatagi, kuid varaseim teade pildistamisest pärineb 1853. aastast, mil Kuressaares tegutsesid rändpiltnikest vennad Charles ja Robert Borchardt.

Maret Soorski sõnul on muuseumil palju materjali, mille andmed puuduvad. Kui on näiteks teada fotograaf, saab määratleda ajavahemikku, mil ta siinmail tegutses, või on teada pildil olevad isikud. Vahel läheb sündmuse määratlemiseks vaja veidi järeldamist, info otsimist ja ka õnne.

Maret Soorsk ütleb, et igal juhul on kõik 19. sajandi fotod haruldased. Kui visiit- ja kabinetportreid võib siiski leida, siis väljaspool ateljeed tehtud pilte tuleb tõesti välja haruharva. Saarte Hääl esitlebki siinkohal muuseumi vanimaid Saaremaaga seotud fotosid.

Valik fotodest ilmus laupäevases Saarte Hääles.