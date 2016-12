HOMSES LEHES: lahkhelid käristavad Saaremaa turismileeri

Erimeelsuste tõttu jääb Kuressaare linna põhjalikum tutvustus Saaremaa vanimast ja suurimast turismitrükisest välja.

Ettevõtjaid koondav sihtasutus Saaremaa Turism on alates 1998. aastast välja andnud iga-aastast turismikataloogi “Saaremaa ja Muhu”, mis on sisuliselt ka maakonna esindustrükis. Selle tegemiseks on müüdud reklaami. Rahaliselt on trükisesse panustanud ka Kuressaare linn, saades vastu leheküljed Kuressaare infoga.

Novembris võttis Visit Saaremaa volikogu ootamatult vastu otsuse, et rahasüst 1600 eurot jääb sel aastal ära. Saaremaa Turism oli kataloogi juba koostama hakanud ja linna mitteosalemine tuli seega halva üllatusena.

