Veevet rõõmustab noortalunike entusiasm

Ligi kuus aastakümmet tagasi kirjutas Kaali kooli õpilane Veeve Kuusk kirjandisse Carl Robert Jakobsoni kuulsa lause “See jalg on ikka õigel teel, mis adra taga käib.”.

Hiljem, kui Kaali kooli vilistlasest, Olustvere tehnikumi ja Eesti põllumajanduse akadeemia lõpetanust Veeve Kaasikust oli saanud tunnustatud agronoom, tuletasid tema kunagised õpetajad oma endisele õpilasele seda fraasi meelde.

Nüüdseks on Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulent ja Kõljala küla Kasesalu mahetalu perenaine piltlikult öeldes adra taga käinud juba ligi viiskümmend aastat. Õpetatud agronoomil mahub sellesse aega kodumajandis põllumajanduse edendamine. Pärast suurmajandite lagunemist hakkas tarmukas naine perega talu rajama. Sellega tema tegemised ei piirdunud. “Mõtlesin, et mul amet õpitud, miks peaksin seda raisku laskma. Otsustasingi konsulendina proovida ja nii on läinud,” võtab kolm aastat tagasi Eesti parimaks konsulendiks tunnistatud Veeve tööaastad kokku.

Tegelikult võiks rääkida igast aastast ja ettevõtmisest eraldi. Mitu tonni kartuleid, teravilja, maasikaid või õunu kasvatatud? Mitmele inimesele õpetussõnu, nõuandeid ja kogemusi jagatud?

Veeve pole sellist statistikat pidanud ja on´s tarviski. Tähtis on, et pärast Eesti taasiseseisvumist sööti jäänud põllud on kasutusele võetud. Kuigi Saare- ja Hiiumaa maad pole viljakad, on maaharijad saanud õigeid agrotehnilisi töövõtteid kasutades neilt maadelt häid saake.

Lõppeva nädala kolmapäev on konsulendile pingeline. “Leppisime küll aja kokku, aga ma ei saa sind praegu vastu võtta, tuba on rahvast täis. Tule tund aega hiljem,” annab Veeve teada.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.