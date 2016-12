Ajateenijad saavad täna sokid

Naiskdukaitse (NKK) Saaremaa ringkond koos Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl kutsusid juba kaheksandat korda kuduma ja kinkima kõigile Saare maakonna ajateenijatele jõuluks paari sooje villaseid sokke.

Kui tänavu oli tarvis kokku saada vähemalt 150 paari sokke, siis täna, mil tragid naiskodukaitsjaid mandril sokke üle andmas on, võib tõdeda – ilma ei jää mitte keegi! Saarte Hääle toimetusse oli eilseks kogunenud 107 paari värvikirevaid varbasoojendajaid, üle maakonna asuvatesse kogumispunktidesse kogunes sokke aga täpselt nii palju, et vajalik hulk saadi kindlalt kokku.

NKK Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr tunnistas, et lõppev aasta on olnud suurepärane ja täpselt sama suurepäraselt läks korda ka seekordne sokikampaania. “Tundub, et inimestele läheb järjest rohkem korda, kuidas motiveerida meie oma saare noori saarele tagasi tulema või kuidas neile lihtsalt rõõmu valmistada,” rääkis Kirr. “Kuidas me muidu neile teada anname, et oleme olemas ja nemad on meie jaoks olulised. Ikka on ju hea tunne, kui kodust sellised head soovid tulevad.”

Kõigile kudujatele suur tänu! Seda nii naiskodukaitsjate kui ka Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt. “Sokkidesse on kootud soojus, hellus ja head soovid. Juba saare poiste peale mõtlemine ja kogu see pealehakkamine on palju kiitust väärt,” kinnitas Kirr. “Topeltkallistused veel neile, kes kudusid rohkemgi kui ühe paari sokke!”

Sokkide üleandmine läheb lahti täna. Vähemalt suurematesse pataljonidesse viivad Saaremaa naiskodukaitsjad tänase päeva jooksul sokid kohale. Ka ülejäänuteni jõuavad sokid veel sel nädalal, kindlasti enne jõule. Lisaks ajateenijatele lähevad sokid piirivalvelaeva Valve meeskonnale ja Kuressaare vapilaeva Admiral Cowan meeskonnale.